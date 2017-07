Neđo Ćalov iz sela Sočice, općina Priboj, već 23 godine uzgaja ovnove koji imaju četiri ili više rogova.

Skoro svake godine u stadu porodice Ćalov nađe se po pet ili šest ovnova koji se po većem broju rogova razlikuju od ostalih. Veterinari za ovu pojavu kažu da nije prirodna i da se najvjerojatnije radi o nekoj genetskoj mutaciji.



Na skoro hiljadu metara nadmorske visine, u selo Sočice dolazi sve više ljudi kako bi vidjelu „višerogate ovnove“. Muslimani ih kupuju za kurban.



Kako priča Neđov brat, Petar Ćalov, neobične ovnove je dobio još prije 23 godine od ovce koju je u zamjeni, nakon čobanije, dobio od prijatelja Radoša Savića.



„Uzeo sam malo stariju ovcu, ona rodila ovna sa osam rogova. Tri srasla pet ostalo normalnih. Već 23 godine se rodi po 5 do 6 ovnova sa četiri, čak pet rogova. Ovaj ovan nije ratoboran, vrlo je miran“, priča Petar pokazujući na dvogodišnjeg ovna kojeg čuva za znatiželjne što dolaze da vide ovaj fenomen.



Ovaj gorštak koji živi u selu udaljenom od Priboja tridesetak kilometara, blizu tromeđe Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, navodi da dolaze ljudi sa svih strana.



„Dolaze da ga vide i da se igraju. Dolazili su i novinari iz Rudog. Iz Sarajeva su čak dolazili, čak su jednog i uzeli, 400 eura su ga platili. Zvali me poslije, ako dođe neko drugi, da kažem da su ga platili hiljadu eura“, kazao je Petar ne krijući ponos dok zajedno sa ovnom pozira ispred objektiva Anadolu Agency (AA).



Jedne godine u njegovom stadu nije bilo novorođenih ovnova sa više od jednog para rogova, ali ih je već sljedeće godine bilo. Petar smatra da to potiče od ovaca koje uzgaja, iako je, kako dodaje, pomišljao da se nije umiješala genetika od nekog jelena, te potomak sa dva i više para rogova nije postao od ove ovcama srodne životinje.



„Veterinarima bilo čudo kada su vidjeli ovna s pet rogova. Ni oni nisu mogli da vjeruju, dolazili su iz svih krajeva. Ima ovdje još stoke i ovan prelazi u druge ovce ali se to nigdje ne obnavlja, samo kod mene. Veća je neka sila u pitanju“, misli ovaj stočar ne krijući zadovoljstvo što samo on uzgaja ovnove sa više parova rogova.



Ta vrsta pripada mješavini rasa ovaca „ruda i pramenka“, a ove godine iz stada oko oko sedamdeset ovaca ima pet potomaka sa po četiri roga.



Petar ističe da ove posebne ovnove, janjad od ove godine, ne prodaju prije Vidovdanskog sabora, iako su mnogi zainteresovani za kupovinu.



U Sočice kod Neđe Ćalovog posljednjih godina, pred Kurban bajram sve češće dolaze muslimani kako bi povodom tog islamskog blagdana kao kurban (žrtfvu) kupili ovna sa dva para rogova.



Veterinar iz Prijepolja Smajo Brbović pojašnjava i smatra da pojava kod ovaca u stadu, gdje se rađaju janjad sa četiri i više rogova, najvjerovatnije predstavlja neku grešku i mutaciju u genetici.



„Ovo je nastalo zato što je ubacio neku staru ovcu koja je ostavila to potomstvo. Rijedak je to slučaj, možda bi to trebalo maći da se ne bi gubila rasa. Ipak je to anomalija“, iznosi svoje mišljenje dugogodišnji veterinar iz Polimlja.



Prema mišljenju veterinara Brbovića, ovnovi sa više rogova se uzgajaju radi atrakcije i njihovo držanje na ovim prostorima nije u redu.



Ovnovi sa četiri roga ranije su registrovani u stadima i u drugim mjestima regije, poput Blaca u Srbiji i Prnjavora u BiH, ali su rijetkost.



