Vloger Ester Anderson kreirao je ovaj video koji kako jedan običan dan izgleda iz dvije perpektive – prvo iz mamine, a onda iz kćerkine.

Često se kaže da su u roditeljstvu dani dugi, a godine kratke. Divan video koji je osvojio svijet ističe upravo one obične dane koji mamama izgledaju beskrajno dugo i to šta oni zapravo znače djeci.



Dok je mama umorna i istrošena pokušavajući da sve postigne i pred očima su joj samo oni teški momenti, uspomene njene male ćerke pokazuju nešto sasvim drugo. Ona se sjeća samo lijepih trenutaka dana koji je protekao.



Ono što je nama, odraslima, možda normalno, za njih je magija. Za njih je to, možda, najbolji dan u životu.







