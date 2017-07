Istraživanja pokazuju da prerijski psi imaju različite riječi za opis boja i vrste predatora.

Pomoću „prevodioca za ljubimce“ mogli bismo da nađemo zajednički jezik sa psima u narednih deset godina, navodi se u izvještaju „Amazona“.



Profesor sa Univerziteta u Sjevernoj Arizoni pokušava da prikupi novac kako bi razvio uređaj za prevođenje jezika mačaka i pasa, nakon korišćenja softvera za vještačku inteligenciju kako bi analizirao jezika glodara, prerijskog psa.



Kon Slobodčikov je otkrio da je životinja imala različite riječi za opis boja i vrste predatora. Sada vjeruje da se ovaj koncept može primijeniti na kućne ljubimce.



„Koliko bi samo ljudi širom svijeta voljelo da komunicira sa svojim psom ili mačkom — ili bi barem htjeli da saznaju šta njihovi ljubimci žele da im poruče. Većina njih svakako razgovara sa svojim psima i dijele sa njima svoje najveće tajne.“



„Za mačke već nisam siguran. Uglavnom to može biti jedino ’idiote, samo me nahrani i ostavi me na miru‘“, rekao je Slobodčikov za „Gardijan“.



Izvještaj, koji se zasniva na radu gospodina Slobodčikova i koji je napisao potrošač futurista Vilijam Higam za „Amazon“, sugeriše da možda neće biti potrebno puno vremena da dobijemo operativni uređaj koji može da prevede ono što naši kućni ljubimci kažu.



„Inovativni proizvodi koji uspijevaju zasnivaju se na stvarnim i velikim potrebama potrošača. Količina novca koja je sada potrošena na kućne ljubimce — oni postaju krznene bebe mnogim ljudima — označava veliku potražnju potrošača za ovom inovacijom. Neko će spojiti ove dvije stvari“, rekao je Higam.



Međutim, Džulijan Kaminski, psiholog sa Portsmat univerziteta, radi na interakcijama između ljudi i pasa i manje je optimističan u vezi sa vjerovatnoćom stvaranja „prevodioca za ljubimce“.



„Mi ne bismo opisali oblike komunikacije pasa kao jezik u naučnom smislu. Oni daju osnovane signale o tome šta žele i kako se osjećaju“, rekla je Kaminski.







