Vjenčali se, prije osam mjeseci, u Švedskoj, Amer Zorlak, doktor urgentne medicine, momčina iz Goražda, i Ajla Grljević, diplomirana pravnica, porijeklom od Stoca.

Foto: E2 Studio Eldar Nurković

Nakon osam mjeseci, dakle ovih dana, dogovore se njih dvoje da dođu u Sarajevo i da se još dva puta vjenčaju!



Da im pod nogama bude zemlja bosanska, da oko njih bude ono za čim čeznu, dok u tuđem svijetu grade svoje blistave karijere i sretne porodice.



Obavili šerijatsko vjenčanje, u petak, u Carevoj džamiji, pred uglednicima vjerskog i civilnog života, sve bilo da ne može biti bolje, ali se ne nađe niko da im dozvoli ponovno građansko vjenčanje, ono što se zbiva po opštinama. Kako će ih iko vjenčavati ponovo, kad se nisu ni razvodili ? Ima neka trunka zakona i u našoj državi.



Vijećao i vijećao familijarni skup, došli i roditelji, Amerovi: Husein, alatni tehničar iz Goražda i majka, doktor kardiolog iz Mostara. I Ajlini, iz Stoca: majka Minka, tehničar, otac Senad ,frizer. Izdumali ovako: vjenčanje ima da se održi kao pravo, a za ulogu matičara zamoliće nekog poznatijeg i uglednog Sarajliju. Tu se moja komšinica, a njihova rodica Vildana Popovčević, prevodilac, dosjetila Abdulaha Sidrana, tj. Mene i samouvjereno izrekla obećanje. „Hoće to naš Sidran. A da znate – on sve umije.“ Prepade me žena kad mi reče, ali ja to brzo oćeram i brzo smislim šta ću i kako ću.



Izišao svadbeni puk na onu livadu ispod restorana „Golf“ - onamo poredane trpeze, gladnome oči da ispadnu. Zauzmem ja lijepo matičarski gard (imam ja u tome iskustva, nisam se jednom s matičarima susretao) i odlučim da sve one članove Zakona o braku udrobim u jedan pa šta bude.



Mrsko mi sto posto: Član tajitaj uređuje ovo, Član tajitaj uređuje ono, pa 'mladoženjama' i svem onom prelijepom narodu kažem kako ima Zakon o braku i kako on precizno uređuje odnose među partnerima, kako im želim da ga nikad ne pogledaju, niti ČUJU ZA NJEGA i – tu podignem glas ! – JER AKO JE POTREBNO DA ODNOSE MEĐU VAMA UREĐUJE ZAKON – ONDA VAS DVOJE NISTE JEDNO DRUGOM POTREBNI !



Nastadoše eksplozije smijeha na sve strane svijeta, grljenje i ljubljenje kakvo nisam vidio od one noći 1974. godine kad je Muhamed Ali u Kinšasi nokautirao Džordža Foremana ! Sunce se spustilo u dno golf-igrališta, sletjela i ona dva drona što su sa nebesa slikali svatove, te sav narod pohrli u zaklone terase, za trpeze koje su nestrpljivo čekale svoje sretne i ožednjele mušterije.







