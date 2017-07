Na trajnoj izložbi u New Yorku posvećenoj lutkaru Jimu Hensonu, predstavljeni su likovi lutkarske serije ”Ulica Sezam”, uz čije su likove žapca Kermita, Veliku Pticu, Miss Piggy i Cookie Monster odrasli milioni djece.

Muzej pokretnih slika (Museum of Moving Images) smješten na području Astoria, otvorio je trajnu izložbu posvećenu Jimu Hensonu koji je preminuo 1990. godine, sa ciljem očuvanja sjećanja na poznatog lutkara i upoznavanja novih generacija sa likovima popularnih serija.



Izložba je otvorena prošle sedmice, a obuhvata više od 300 predmeta, među kojima se nalazi i 47 lutaka.



Osim toga, na izložbi su predstavljeni i drugi predmeti filmova i lutkarskih serija za koje su zaslužni Henson i njegova ekipa, među kojima se nalaze ”The Muppet Show“, ”Fraggle Rock”, ”The Dark Crystal“ i ” Labyrinth”.



Tomoko Kawamoto PR menadžerica Muzeja za AA je rekla kako izložba mnogo doprinosi gradu New Yorku i da je veliki dio predmeta porodica Henson ustupila muzeju.



Kawamoto je dodala kako je cilj na izložbi predstaviti cijelu umjetničku prošlost Hensona, te dodala kako je ovaj umjetnih jedan od lidera lutkarske i televizijske produkcije.



Rekla je kako je Henson sarađivao sa veoma uspješnom ekipom i da djela koja su zajednički napravili i sada utiču na mlađe generacije. Upravo to je razlog, kazala je, zbog kojeg su zapisi, video klipovi, nacrti, scenariji i filmske trake sada predstavljene i javnosti.



Prema njenim riječima, sve lutke na izložbi su originalne, ali i da pojedini likovi imaju nekoliko kopija.



Osim toga, na izložbi je moguće vidjeti i vrijeme u koje su nastale lutke, te u kojim filmovima i epizodama su korištene.



Dodala je kako postoji mogućnost da će određene lutke biti promijenjene, a da će neke od njih na određeni period biti dio drugih izložbi.



Kawamoto je kazala kako interesovanja ne pokazuju samo djeca, nego i odrasli.



“Odrasli su uzbuđeni kada vide likove sa kojima su odrasli. Oni koji posjete izložbu sretni su što mogu uživo vidjeti likove iz djetinjstva, Kermita, Veliku Pticu i ekipu iz Ulice Sezam”, dodala je Kawamoto.



Ona je govorila i o drugoj trajnoj izložbi Muzeja ”Behid the Screen”.



Prema njenim riječima, iz te izložbe uklonjen je poznati džemper Billa Cosbyja, kojem se sudi zbog zlostavljanja.



Kostimi i druga oprema korištena u popularnim filmovima i dalje su dio trajne izložbe, a pojedini predmeti povremeno budu poslani na održavanje, a dio njih bude zamijenjen opremom iz drugih filmova.





