Ako imate redovan seks bićete zdraviji, pokazala su istraživanja.

U suprotnom, ako iz nekog razloga trpite seksualnu apstinenciju, poslije izvjesnog vremena možete da se suočite sa neobičnim lupanjem srca, probadanjem u grudima, kočenjem ruku, glavoboljom, nesanicom, depresijom... Ovo se posebno odnosi na žene, ističu stručnjaci.



Uredan seksualni život je, prije svega, dobar za srce i cirkulaciju. Tokom odnosa srce ima i do 150 otkucaja u minutu, što predstavlja odličan trening. Ako seksualne odnose upražnjavate tri puta nedjeljno, rizik od srčanog udara se duplo smanjuje, izračunali su stručnjaci.



Kvalitetan seks smanjuje bol i do 10 puta bolje od analgetika, tvrde stručnjaci. Osim toga, seksualno aktivna osoba je manje podložna prehladama, gripu i infekcijama, tvrde naučnici.



Za vrijeme seksualnog odnosa žensko tijelo proizvodi duplo više estrogena, što se prepoznaje po sjajnijoj kosi i mekšoj koži. Estrogen je za žene veoma važan jer štiti srce, a dugoročno sprečava pojavu Alchajmerove bolesti i osteoporoze. Znojenje, koje je uglavnom obavezan pratilac, dovodi do čišćenja pora što kožu čini sjajnijom i otpornijom na pojavu dermatitisa.





(NN)