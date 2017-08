Nevjerovatni performans dugokosog "golaća" viđen je u Londonu, na Svjetskom prvenstvu u atletici.

Foto: 24sata.info

Uoči historijske trke na 100 metara, u kojoj je Usain Bolt osvojio bronzanu medalju i time završio karijeru (iako ga 13. svgusta čeka štafeta 4x100), nepoznati go muškarac imao je svoj šou. On je otrčao nekih 50 metara s porukom "Mir i ljubav" na prsima, a na leđima je napisao "Za mamu", uz dodatak da nije drogiran.



Gledaoci su "poludjeli" i aplauzom ispratili golog "atletičara", kojeg su na kraju redari uspjeli da svladaju uz dosta muke. On je prvog od njih uspio da izbjegne. Ali, ipak nije uspio da završi dionicu od 100 metara i time vjerovatno ostvari neki svoj vlastiti cilj, ali je dobio pet minuta slave.

(Index)