Novozelandski naučnici u udaljenoj kolibi na Antarktiku pronašli su "savršeno očuvan" 106 godina star voćni kolač.

Kolač što su ga umijesili i ispekli vrijedni britanski slastičari "Huntley and Palmers" pronađen je umotan u originalni papir i smješten u kositrenu limenku, saopćili su znanstvenici Antarctic Heritage Trusta iz Christchurcha.



"Pronalazak ovako savršeno očuvanog i više od stoljeća starog kolača ovdje bilo je veliko iznenađenje za nas", kazala je progamerka Lizzie Meek.



Njene kolege vjeruju da je kolač, pronađen na polici u kolibi u Cape Adareu pripadao ekipi legendarnoga britanskog istraživača, kapetana Roberta Falcona Scotta. On i njegova ekipa postali su prvi Britanci koji su stigli do Južnog pola.



Prvog novembra 1911. Scott se s peteročlanom ekipom uputio iz Cape Evansa (gdje se nalazi Scottova koliba s ekspedicije Terra Nova) na putovanje dugo 2900 kilometara s obale Antarktike do Južnog pola i natrag. Prešli su Beardmoreov ledenjak te 20. decembra stigli do početka Antarktičke visoravni, gdje su postavili takozvano gornje ledenjačko skladište. Do Južnog pola su stigli 17. januara 1912., dakle, prije 105 godina i tako postali prva britanska ekipa kojoj je to pošlo za rukom, prenose mediji.



Drvene kolibe bile su prve nastambane na Antarktiku i jedini su primjerci preostali od prvih ljudi koji su stigli na neki kontinent.



Izgradila ih je 1899. ekspedicija Norvežanina Carstena Borchgrevinka, a kasnije su ih koristili i članovi Scottove ekspedicije.



Iako kolač izgleda jestivo, čak i miriše, ostat će misterij kakvog je okusa s obzirom na to da je neetično od konzervatora da probaju svoje pronalaske, kazala je Meek za Newshub.



"Voćni kolač ćemo vratiti na policu na kojoj je pronađen, a nadam se da će ga vidjeti i drugi posjetitelji koji stignu ovamo", rekla je.



Tim stručnjaka iz muzeja Canterbury u Chistchurchu dovršio je četrnaestomjesečni projekt u sklopu kojega je prikupio i sačuvao gotovo 1500 artefakata iz Cape Adarea.





