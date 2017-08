Kada mu je dosadilo gužvati se u autobusu ili ići biciklom na posao po minhenskim gužvama, Benjamin David je odlučio kako će na svako jutro do posla plivati, prenose mediji.

Foto: 24sata.info

David svako jutro upakira laptop i ostale potrepštine u vodonepropusnu torbu te obuče svoje neoprensko odijelo, upliva u rijeku Isar i započne svoju plivačku avanturu do posla - Pivskoga vrta koji se nalazi na rijeci.



"Vrlo je osvježavajuće, a sigurno je i najbrži put kojim mogu otići na posao," rekao je Benjamin David Reutersovim reporterima.



"Ranije sam išao biciklom, autobusom, autom ili pješice. No sve od navedenoga je trajalo mnogo dulje i trebao sam ranije kretati. Danas je riječna struja doista jaka i evo, treba mi dvanaestak minuta do posla", ispričao je.



Rijeka Isar zimi može postati doista hladna, a temperatura se spušta i do mrzlih četiri stupnja.



"Većinom plivam na posao u ljetnim mjesecima. Ja sam ziheraš. No, može se i zimi! Ako se odlučim, trebat će mi bolje neoprensko odijelo", zaključio je Benjamin David.

(FENA)