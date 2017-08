Muškarac koji je nehotice zabio ekser u svoj grudni koš i srce došao je u okružnu bolnicu automobilom i parkirao ga uredno prije nego se javio na hitni odjel i rekao: „Imam ekser u grudnom košu“, javlja agencija AP.

Foto: 24sata.info

Doug Bergeson je nakon oporavka dugog mjesec i pol sad spreman da se ponovo vrati na posao. Milimetri su ga dijelili od smrti, kažu ljekari o ovom nevjerovatnom slučaju. Bergeson je pravio kamin u svojoj kući kada se ekser ispaljen iz automatskog pištolja odbio od drvo i zabio u njegova prsa.



- Mislio sam da me samo malo zakačio, ali nisam dobro vidio. Osjećao sam se dobro, ali kada sam podigao majicu vidio sam da samo centimetar ili dva dugog eksera viri iz mojih grudi. Ostatak je bio duboko unutra. Vidio sam kako se pomjera u ritmu mog disanja i osjećao sam kao da me škaklja sa svakim otkucajem srca - ispričao je Bergson, koji živi kod grada Peshtigo u sjeveroistočnom Viskonsinu.



Kaže kako je više bio iznerviran nego zabrinut.



- Bio sam frustriran što moram sad u hitnu. Razum mi je govorio da ne vadim ekser - ispričao je.



Potom se kaže oprao, sjeo u vozilo i otišao u bolnicu. Tek kad je došao do pulta osjetio je veću bol i pozvao pomoć. Dok je čekao dolazak ljekara pisao je supruzi poruku da mu donese drugu majicu.



Dr. Alexander Roitstein, se uvjerio da je ekster pogodio srce, ali je bio samo milmetar-dva od glavne arterije. Pohvalio je Bergsona što nije sam pokušao izvaditi eksper. Nakon što su ljekari uklonili ekser, Bergson je proveo dva dana u bolnici, a ostatak se oporavljao kod kuće.



- Osjećam se dobro, ali ću sada biti oprezniji - ispričao je za AP.



(FENA)