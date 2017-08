Poruka u boci koju je u more bacio britanski par na odmoru na grčkom otoku Rodos pojavila se na obali blokiranog pojasa Gaze, saopćio je u utorak ribar koji ju je pronašao.

Arhiv / 24sata.info

Jihad al-Soltan izvukao je bocu dok je pecao 15. augusta.



Koristeći email adresu nađenu u poruci, njegova porodica kontaktirala je pošiljaoce pisma, Bethany Wright i njenog dečka Zaca Marrinera.



Oni pišu da su bacili bocu u more tokom romantičnog odmora na grčkom otoku prije dva mjeseca.



- Trenutno smo na odmoru na Rodosu i voljeli bismo znati koliko daleko će boca stići - čak i u slučaju da to bude najbliža plaža - dodaje se u poruci.



Boca je otplutala mnogo dalje, oko 800 kilometara, prije nego što ju je Soltan izvukao.



- Nikada nismo mogli očekivati da će doći do Gaze! - kazao je on.



Nakrcana priobalna tetritorija velikim dijelom je odsječena od svijeta zahvaljujući teškoj, deceniju dugoj, izraelskoj blokadi koja ima za cilj izolirati Hamas, islamnistički pokret koji upravlja teritorijom.



Izrael i Hamas vodili su tri rata od 2008.



Egipat, jedina preostala zemlja koja dijeli granicu s Gazom, također je najvećim djelom zatvorio granicu.



Ribolov na sjevernom rubu pojasa, u blizini Izraela, limitiran je na šest nautičkih milja od obale a izraelska mornarica redovno otvara vatru po Palestincima koji su u vanjskim limitima zone.



Pošta za pojas Gaze obično prolazi kroz izraelske sigurniosne provjere, prenosi AFP.

(FENA)