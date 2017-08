Sudija u Rajasthanu u Indiji je odobrio razvod Sangeeti Mali zbog toga što joj suprug nije osigurao toalet, što se smatra okrutnošću.

Dvadesettrogodišnja Sangeeta rekla je pred sudom da se njen muž Chotu Lal Mali složio da joj napravi toalet kada su se vjenčali 2011. godine, ali to nikad nije učinio. Sangeeta je rekla kako ju je bilo stid da mora ići na otvoreno polje kada ima fiziološke potrebe.



"Stalno je govorio da će napraviti toalet, ali to je bila samo priča. Na kraju je to otvoreno odbio, a i njegovi roditelji također. Svaki dan je bio agonija jer sam morala čekati da se smrkne da me niko ne vidi i više nisam mogla živjeti sa stresom", rekla je.



Njena priča dospjela je na naslovnice indijskih novina, a presuda koju je donio sudija citirana je zbog snažne poruke.



On je rekao kako je činjenica da žene moraju odlaziti u toalet na otvorenom polju ravna mentalnoj torturi te da je sramota da se to dešava u 21. stoljeću.



"Da li nam je ikad smetalo što su naše majke i sestre morale ići u toalet na otvorenom? Žene u selima moraju čekati noć da bi se olakšale i kao rezultat podnose fizičku bol", rekao je sudija Rajendra Kumar Sharma i dodao kako je neshvatljivo da muškarci koji troše mnogo novca na alkohol, cigarete i mobitele ne mogu sagraditi toalet u svojim kućama.



"Naša zemlja je veoma nazadna u odnosu na druge zemlje. Ako želimo da naše žene žive dostojanstveno i da naša zemlja ponovo bude čista i velika, moramo izgraditi toalete, ne samo za Mali, nego za sve Indijke, u selima i gradovima", rekao je Sangeetin advokat Rajesh Sharma.



Ona nije prva žena koja je poduzela neke akcije zbog nedostatka osnovnih higijenskih uslova. U martu je nevjesta u južnoj Indiji odbila da se uda dok joj zaručnik nije sagradio toalet. Također, u aprilu prošle godine djevojka je otkazala vjenčanje u posljednji čas zbog istog razloga.



Procjenjuje se da 2,3 milijarde ljudi u svijetu nema pristup toaletu, a od toga više od jedne trećine živi u Indiji. Projekt Čista Indija započet je 2014. godine i njegov cilj je da se izgradi 100 miliona toaleta i da do 2019. godine više niko ne mora ici u toalet na otvorenom.







(Klix.ba)