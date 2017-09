Mnogo je stvari koje frustriraju roditelje kada je u pitanju ponašanje njihove djece, od loših navika prilikom obroka, provođenja previše vremena pred ekranom do nepranja zuba i odgađanja odlaska u krevet. Međutim, dodatnim nerviranjem ništa ne rješavaju i psiholog Ross Greene savjetuje roditeljima da radije ostvare "partnerstvo" s djetetom.

Ilustracija / 24sata.info

Greene smatra da se najbolji rezultati u disciplini djeteta postižu utjecajem, a ne kontrolom, a to znači da djetetu trebate biti više partner, a manje "gospodar".



U svojoj posljednjoj knjizi "Raising Human Beings: Creating a Collaborative Partnership with Your Child" Greene naglašava trostepeni proces koji roditelji trebaju slijediti kako bi najproduktivnije utjecali na dijete.



1. Pronađite korijen problema



Ovaj korak Greene naziva korak empatije u kojem roditelj s mnogo pitanja pokušava saznati od djeteta u čemu je problem. Razgovor s djetetom je esencijalan za roditelje da saznaju uzrok lošeg ponašanja.



2. Objasnite djetetu zašto nešto treba da radi



U ovom koraku roditelji trebaju objasniti djetetu zašto treba ići u krevet ranije ili zašto treba da jede povrće. Na ovaj će način, umjesto da kažnjavaju ili da se nameću, svoje htijenje postići na drugi način - saradnjom.



3. Sarađujte na rješenju



Greene ovaj korak naziva "pozivanjem", u smislu da roditelji mogu predložiti rješenje i pozvati dijete da ga zajedno realizuju, a najvažnije je da rješenje bude prihvatljivo za obje strane.



Naprimjer, ako dijete ne voli okus paste za zube, roditelj može probati nekoliko njih i ponuditi mu najukusniju; ako ne želi ići u krevet na vrijeme, roditelj treba saslušati djetetove razloge i možda pokušati popuniti večer s više fizičke aktivnosti kako bi se dijete umorilo i osjetilo potrebu za snom.



Greene priznaje da metoda neće popraviti sva problematična ponašanja preko noći, ali ako roditelji ovako reaguju na jedan vrisak i nedisciplinovano ponašanje svog djeteta, s vremenom bi ono moglo ispunjavati više očekivanja.



(Klix.ba)