Umjetnički studio za izradu maski „Art of Masks“ Tihomira Marinkovića i njegove životne suputnice Marine, smješten u prizemlju njihove obiteljske kuće pokraj Velike Gorice, okružen je prirodom. Daleko od gradske buke, a opet blizu grada, pronašli su idealan ambijent za izradu maski. Venecijanske i unikatne, šamanske maske njihova su profesija, strast i posao.

Foto: Anadolija

- Kipar i slikarica u sinergiji izrade maski -



Tihomir i Marina su likovni umjetnici koji su zajedno u izradi maski već desetak godina. Tihomir je diplomirao kiparstvo na „Accademia di Belle Arti“ u Veneciji, gdje mu se rodila ideja izrade maski, a Marina je slikarica koja je završila Akademiju likovnih umjetnosti (ALU) u Zagrebu.



S vremenom su podijelili posao tako da Tihomir izrađuje modele maski, a Marina se bavi njihovim oslikavanjem i vizualnim dotjerivanjem. Izrađuju najrazličitije vrste maski, od venecijanskih, koje su najpopularnije i najprodavanije, do unikatnih kazališnih i šamanskih maski.



„Ideja je došla spontano na studiju kiparstva u Veneciji, kada sam sa kolegama počeo izrađivati maske radi džeparca. Potrajalo je dugo, a na kraju se pretvorilo u strast i zanimanje“, kaže Tihomir u razgovoru za Anadolu Agency.



Priznaje da je Marina u maske, koje je počeo raditi još kao student, svojim dolaskom unijela novost, svježinu i ljubav.



„Venecijanska maska se svodi na commedia dell'arte grupu maski, a to su: nosovi, neutra - neutralno lice, zanni, harlekin, doktor itd. Venecijanski karneval se '80-ih godina komercijalizirao i tada su majstori počeli raditi cijelu paletu raznih maski koristeći motive iz cijelog svijeta, različitih predaja i prirode“, priča Tihomir.



Marina je opisala tehniku izrade maske od kalupa do finalnog proizvoda: „Nakon izrade osnovne forme maske od gline, radi se gipsani otisak na kojega se, kad se osuši, kaširaju maske pomoću posebnog papira koji se zove carta lana, to je mješavina vune i celuloze. Papir se moči i u više slojeva lijepi, a kada se osuši, maska se vadi iz gipsanog kalupa. Slijedi izrezivanje očiju, premazivanje temeljnom bojom, potom koloriranje maski koje se dodatno ukrašavaju zlatnim listićima ili, pak, reljefima. Na kraju se maska patinira i zaštićuje.“



U opticaju imaju preko stotinjak modela venecijanske maske koji su proizvod Tihomirove inspiracije i iskustva.



- Moć šamanskih maski –



„Oblikujući maske nisam htio zamaskirati svijet i sebe, kako bi se dalo zaključiti. Upravo suprotno! Poruka koja je utkana u sve naše maske je 'Skinite svoje maske i budite slobodni!“, poručuje Tihomir.



Dio svojih unikatnih maski Tihomir posebno cijeni jer su nastale kao plod mašte i inspiracije i u njih je uloženo najviše umijeća, vremena i truda. Tihomir ih naziva šamanskim maskama jer svaka nosi posebnu energiju i emociju za onoga tko ih navuče ili ih promatra.



Takve maske su posebnog oblika, izrađuju se za posebne kupce i njihova površina često je izrađena od kore stabala, mahovine, čađe i drugih prirodnih materijala koji imaju prepoznatljivu strukturu.



Za takve maske Tihomir kaže da „traži moć dok se moć ne iskristalizira“.



„Ideje za te oblike sam dobio kad sam se zaljubio. Možda je to paradoksalno reći, jer su maske grozne, one su zapravo krikovi, ali su nastali iz ljubavi“, kaže.



- Izrada od nekoliko sati do nekoliko dana -



Prosječna venecijanska maska se radi nekoliko sati, za najveće treba dan i pol, a za šamanske maske treba po nekoliko dana, često kroz dulji period.



Najviše maski prodaju u Veneciji ili u Hrvatskoj za vrijeme turističke sezone, po galerijama na obali, a nešto se proda i po svijetu, putem internetske stranice masks.com.hr na kojoj se može pronaći puno fotografija i priča o njihovim maskama.



Sa svojim maskama do sada su bili aktivni u različitim projektima; u priredbama, kazališnim predstavama, operama, video spotovima, na filmu, a održavali su i radionice za izradu maski za djecu.



(AA)