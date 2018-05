Više od 10 dana lijepog vremena omogućilo je da više od 400 ljudi osvoji Mount Everest ove sezone, saopćile su vlasti u Nepalu, a nakon nekoliko neuobičajenih uspona na najviši svjetski vrh.

"Više od 400 ljudi je ove sezone osvojilo ovaj vrh", rekao je Gyanendra Shrestha, zvaničnik koji se nedavno vratio sa baznog kampa na Everestu. Nekoliko je rekorda oboreno, uključujući i onaj australskog penjača koji je najbrže osvojio sedam najviših vrhova na svim kontinentima.



Sedamdesetogodišnji Kinez, bez obje noge, sa protezama uspio je osvojiti Everest, a nakon što je 1975. godine to pokušao, pa su mu zbog smrzavanja morali amputirati obje noge. On je tek druga osoba koja je sa umjetnim ekstremitetom osvojila ovaj vrh.



Vodič Kami Rita Sherpa je postao jedini čovjek koji se popeo na vrh 22 puta, a Lhakpa Sherpa, Amerikanka porijeklom iz Nepala je postala jedina žena koja je osvojila Everest deveti put.



Ni ova sezona, koja traje u aprilu i maju nije prošla bez tragedije. Poginuli su penjači iz Japana i Makedonije te dvojica lokalnih šerpa.



Od 1953. godine je oko 5.000 ljudi osvojilo najviši svjetski vrh. Oko 300 je do sada poginulo u pokušaju da dostignu visinu od 8.848 metara.



