Britanac i avangardni umjetnik Neil Harbisson je, zahvaljujući anteni ugrađenoj u lubanju, postao prvi službeno priznati kiborg na svijetu.

Harbisson otkriva da je rođen kao daltonist te iako svojim očima ne razlikuje boje, on ih baš zahvaljujući anteni može čuti.



Kiborg je postao nakon jednog umjetničkog projekta kada su ga još kao studenta profesori poticali da koristi tehnologiju. Pošto je antena postala sastavni dio njegovog tijela, uspio je natjerati englesku Vladu da prizna njegov identitet i službeno ga proglasi kiborgrom, što je prema definiciji kibernetički organizam koji se sastoji od umjetnih i prirodnih dijelova.



-Htio sam proširiti svoju percepciju realnosti. Antena mi omogućuje da doživim boje koje ja sam ne mogu, jer sam daltonist. Identificiram se kao kiborg, jer se više ne osjećam odvojenim od tehnologije. Ona je dio mene - kaže Neil u razgovoru za DW.



U anteni se nalazi elektronsko oko koje je direktno povezano s čipom ugrađenim u njegov mozak. Vizualni stimulansi se pretvaraju u elektronske signale, koji se šalju u uređaj u njegovoj lubanji, a zatim ih program pretvara u zvukove. Harbisson sada može razlikovati više boja nego prosječan čovjek, pa tako vidi sve od infracrvene do ultraljubičaste.



I njegova najbolja prijateljica Moon Ribas ugradila je čip koji joj omogućava da ima seizmičko osjetilo i da u nogama osjeća sve potrese na svijetu. Iako nije jedini kiborg, Neil priznaje da mu je najveći izazov reakcija okoline.



-Ljudi različito reagiraju. Jedno vrijeme su mislili da sam Pokemon te pokušavali i da me uhvate - kaže umjetnik.



Idući pothvat koji Neil planira je ugradnja uređaja koji će mu pomoći osjećati vrijeme, prenose mediji.





