Vlasnik jednog beogradskog restorana dosjetio se kako da privuče mušterije, pa je na čelo centralnog stola u objektu postavio figuru predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Tijelo figure napravljeno je od plastike, a glava od gipsa.

Foto: 24sata.info

Vlasnik ovog restorana objašnjava svoj potez prije svega time da - nikakva provokacija nije u pitanju.



- Ideja da skulpturu predsjednika Srbije postavim u kafani bila je marketinške prirode. I pokazala se kao čist pogodak - kaže Zvezdan Pejović, vlasnik kafane za "Danas", i dodaje da objekt nije reklamirao, ali da su slike gostiju zagrljenih s predsjednikom zaživjele na društvenim mrežama, pa se o ovoj kafani uveliko priča po Beogradu.



Figura Vučića u ovom objektu "sjedi" već dvadesetak dana i stalni gosti su na njega već navikli. Međutim, njihove prvobitne reakcije su, prema riječima vlasnika, bile neprocjenjive.



- Znao sam da to mora biti nešto što izaziva pažnju najvećeg broja ljudi. I emocije. A ko drugi u toj mjeri to čini nego predsjednik Vučić. Reakcije gostiju kada ga vide su podijeljene, kao i mišljenja o njemu. Neki se oduševe i pritrčavaju da ga zagrle i izljube, drugi ljutito pljunu na pod - priča Pejović.



"Sasula mu sve u lice"



Kaže da je jedna gospođa bila toliko bijesna da je Vučiću "sasula sve u lice", od nezadovoljstva njegovom politikom, do loše materijalne situacije u kojoj živi.



- Ušla su jednom prilikom dva naprednjaka i, vidjevši Vučića, stali su mirno nasred kafane. Tek kad su vidjeli da je u pitanju skulptura, rekli su mi: ''Al’ si nas odsjekao, mislili smo da je stvarno komandant'' - navodi Pejović.



Ipak, kaže, najupečatljivija anegdota vezana je za jednu četverogodišnju djevojčicu.



"Samo da mu nešto šapnem"



- Dijete je prišlo i pitalo me da li može da se slika s Vučićem. Rekao sam joj naravno da može. Uzela je tatin telefon, dala mi da je uslikam, došla do skulpture. a onda rekla: samo nešto da mu šapnem… - priča Pejović.



Kaže i da ne zna da li Vučić zna da se u ovom objektu nalazi njegova skulptura, ali ga poziva da dođe.



- Predsjednik opštine zna, on je iz SNS-a, i svi lokalni naprednjaci. Svraćali su i dopada im se - kaže Pejović.



Međutim, navodi i da postoji pravilo ispisano na "predsjedničkom stolu" - zabranjeno je svako ismijavanje.



- Voljeli ili ne voljeli Vučića, funkcija predsjednika mora da se poštuje. Ima onih koji mu stavljaju rogove, a djevojke bi često da mu sjednu u krilo i da se slikaju. To nije dozvoljeno - kaže on.



"Pa, moj je!"



Zanimljivo je i da je "predsjednički sto" jedini u ovoj kafani za koji je potrebna rezervacija, ali je uvijek popunjen "jer svi bi da ručaju sa predsjednikom".



Na pitanje planira li Vučića da "drži" duže vrijeme u kafani, Pejović odgovara: ''Pa, moj je.''



Kaže i da ima ideju da postavi skulpture Tita i Putina, "ako mi Vučić donese dovoljno para".



Skulpturu Aleksandra Vučića radila je umjetnica Marija Jovanović punih šest mjeseci. Pejović je zadovoljan učinkom, a i komentari na društvenim mrežama, gdje je fotografija podijeljena više od 100.000 puta, mahom su pozitivni.





(Blic.rs)