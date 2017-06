(24SATA.INFO)

Često vas oblijeva znoj, bez obzira na to koje je godišnje doba i koliko je vani vruće? Možda je vrijeme da poslušate svoje tijelo i shvatite što vam želi poručiti prekomjernim znojenjem

1. Pod stresom ste

Po mirisu znoja lako možete prepoznati jeste li pod stresom. Kada nam je vruće, aktiviraju se ekrine žlijezde koje se nalaze diljem tijela i proizvode znoj koji se uglavnom sastoji od vode i soli i nema izraženi miris.



Kada smo pod stresom, znoj proizvode apokrine žlijezde koje se nalaze samo na određenim dijelovima tijela poput pazuha. Taj znoj sastoji se od masnoća i proteina koji se miješaju s bakterijama na našoj koži i tako stvaraju neugodan miris.



2. Širite pozitivu ili strah

Istraživanja su pokazala da ljudi u vašoj blizini mogu prepoznati što osjećate po mirisu vašeg znoja. U jednom eksperimentu 36 žena moralo je pomirisati uzorke znoja 12 muškaraca koji su prije toga pogledali filmove koji su imali zadatak usrećiti ih ili preplašiti.



Kada su žene pomirisale znoj preplašenih muškaraca, miris im je uzrokovao sličnu reakciju straha i gađenja. Kada su pomirisale znoj sretnih muškaraca, taj miris izazvao je u njima blagu reakciju i osmijehe.



3. Prijeti vam opasnost od toplinskog udara

Šećete tijekom vrelog ljetnog dana i u jednom trenutku osjetite kako se više ne znojite i vrti vam se. To što ste doživjeli zove se anhidroza, stanje u kojem se ne možete normalno znojiti i tijekom kojeg se vaše tijelo ne može 'ohladiti' znojenjem.



Ako u tom trenutku odmah ne hidratizirate svoje tijelo vodom, prijeti vam opasnost od toplinskog udara. Sklonite se u sjenu ili blago klimatizirani prostor i popijte vode. Nikako nemojte piti alkoholna pića ili napitke s kofeinom jer oni uzrokuju dehidraciju.



4. Pao vam je šećer u krvi

Pojačano znojenje jedan je od simptoma naglog pada šećera u krvi. Ovaj problem lako žete riješiti konzumacijom čokolade ili bilo kakvog slatkiša koji vam se nađe pri ruci.



5. Trudni ste ili ulazite u menopauzu

Ako postoji mogućnost da ste trudni ili pred menopauzom, onda obratite pozornost na znojenje. Svi procesi u tijelu koji utječu na endokrini sustav mogu izazvati pojačano znojenje. Upravo se to događa većini žena koje ulaze u menopauzu i bore se s valunzima.



Slična stvar događa se i na početku trudnoće. Tada hormonalne promjene uzrokuju promjenu u 'termostatu' mozga zbog kojih vrućinu možete osjećati čak i u jako klimatiziranim prostorijama i pojačano se znojiti.



6. Imate hiperdriozu

Ako ne možete naći uzrok svog pojačanog znojenja, posjetite doktora jer je moguće da imate hiperdriozu. To je stanje prekomjernog i nekontroliranog znojenja koje prelazi potrebe normalne termoregulacije tijela. Ljudi koji imaju hiperdriozu znoje se u trenucima kada ne bi trebali, npr. kada sjede potpuno mirno u hladnoj prostoriji. Njihovo je znojenje prekomjerno do razine da će im se u takvim trenucima znoj cijediti s dlanova, piše Zadovoljna.

