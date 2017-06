Hronični stres najčešće tiho, ali konstantno pritišće naš organizam.

Ilustracija / 24sata.info

Naučite prepoznati simptome koji vas upozoravaju da je vrijeme za promjenu načina života.



* Umorni ste bez obzira na adekvatnu količinu sna. Spavate redovno i dovoljno, ali čak i nakon dobrog sna osjećate se jako umorno i najradije biste se odmah vratili u krevet.



* Ujutro se teško budite. Zbog izloženosti dugotrajnom stresu nadbubrežna žlijezda pravovremeno ne izlučuje dovoljno hormona kortizola koji ujutro obično stimuliše stvaranje energije u našem tijelu i pomaže nam da se razbudimo.



* Nemirni snovi i noćne more. S dužinom sna progresivno se povećava i broj pozitivnih i lijepih snova. Ali, kada ste nervozni i napeti češće se budite, zbog čega se smanjuje mogućnost dosezanja stepena sna u kojem umorne i opterećene snove zamjenjuju pozitivne i opuštene slike.



* Imate veliku želju za slanom hranom. Hronični stres dovodi do disbalansa u količini elektrolita u tijelu pa zbog toga svako malo imamo potrebu za nečim slanim.



* Zavrti vam se kada ustajete iz sjedećeg, ležećeg ili čučećeg položaja. I ovo je direktna posljedica nedostatka elektrolita.



* Teški PMS i neredovne menstruacije takođe su vezani za stres. U tijelu se izlučuje višak hormona stresa što, pak, utiče na disbalans polnih hormona. Sve to rezultuje jakim simptomima PMS-a i neredovnim ciklusom. Bolni menstrualni grčevi u dvostruko se većoj mjeri javljaju kod žena pod stresom nego kod onih koji nisu pod njegovim uticajem. Isprobajte recept za najstariji lijek protiv menstrualnih bolova.



* Često ste prehlađeni. Hronični stres dovodi do pada imuniteta, zbog čega se naše tijelo teško bori protiv bakterija i virusa kojima smo okruženi, te gubi otpornost na njih.



* Odjednom se više ne znate nositi sa stresnim situacijama. Nekad ste ih dočekivali spremno i brzo se snalazili nakon suočavanja s problemom, a sada jednostavno ne znate odakle krenuti i kako smanjiti osjećaj panike. To se događa zato što se nakon duge izloženosti stresnim situacijama naša sposobnost tolerancije i otpornosti na stres znatno smanjuje.



* Ne možete preživjeti dan bez kofeina ili energetskih pića. Obavezno kuvate kafu ili ispijate energetska pića kako biste se osjećali manje umorno i razbistrili um? Vaše prirodne rezerve energije ispraznile su se zbog stresa.



* Slabije glavobolje ili intenzivnije migrene mogu se pojaviti tokom vikenda kada pada nivo stresa i napetosti.



* Upaljena koža, takođe, može biti znak stresnog načina života. Ukoliko vas muče upravo takve akne tretirajte kožu preparatima koji sadrže salicilnu kiselinu ili benzoil peroksid te nekomedogenu hidratantnu kremu koja neće isušiti kožu. Ukoliko koža ne reaguje pozitivno, svakako posjetite dermatologa.



* Svrab, atopijski dermatitis ili seboreja kože su bolesti koje svoje uporište imaju u emocionalnim opterećenjima hroničnog stresa.



* Zaboravnost i gubitak oštroumnosti. Treba vam dugo da razbistrite glavu, ne možete srediti misli i često zaboravljate? Sve su to posljedice stresa. Isprobajte trik od pet sekundi koji odmah smanjuje stres.





(NN)