Ljeto je doba godine kada je izlaganje suncu najveće, ali njega se treba štititi i kada nismo na plaži.

Ilustracija / 24sata.info

Tokom ljetnjih mjeseci naša koža je najviše izložena sunčevom zračenju, koje može da bude veoma opasno i štetno, naročito infracrveno zračenje.



Sunce zrači infra crvenim zračenjem (IR), vidljivom svjetlošću i ultraljubičastim zračenjem (UV).



Od ukupne sunčeve energije koja dolazi do površine Zemlje, najveći dio zračenja od čak 54 do 56 odsto predstavlja IR zračenje, 39 odsto je vidljivo svjetlo i oko pet do sedam odsto predstavlja UV zračenje.



Prilikom dugog izlaganja suncu oštećenje kože izazivaju UVB i UVA zraci, ali i IR-A zraci, koji najdublje prodiru u kožu.



"Treba biti veoma oprezan sa ultra crvenim A zračenjem. Za razliku od UV zraka koji oštećuju ćelijsku membranu, IR-A zraci prolaze u samu ćeliju, u mitohondrijama dovode do oksidativnog stresa i oslobađanja slobodnih radikala, dolazi do do strukturnih promena u kolagenu, što dodatno značajno ubrzava procese starenja kože već izazvanog UV-zračenjem", rekla je dr Jelena Stojković-Filipović sa Klinike za dermatovenerologiju KCS.



Ona je na tribini o štetnosti infracrvenog zračenja naglasila da je u svakodnevnom životu potrebno da se posebno čuvamo od te vrste zračenja.



Zaštita od štetnog sunčevog zračenja najvažnija je kod djece, a dr Goran Vukomanović, pedijatar iz Univerzitetske dječje klinike u Tiršovoj kaže da je važno da roditelji na ljetovanje ponesu adekvatnu zaštitu za djecu.



"Sunčevi zraci su najjači u periodu od 11 do 16 sati, pa je djecu u ovom periodu potrebno skloniti sa sunca koliko god je to moguće. Pretjerano izlaganje kože suncu već od prvog dana ima veliki uticaj na stanje kože tokom cijelog života", pojasnio je on.



Krema za sunčanje se nanosi na sve dijelove kože desetak minuta prije izlaska na sunce, a mazanje se ponavlja u zavisnosti od boje kože, pigmenta i prethodne izloženosti kože suncu.



"Obratite pažnju da odabrana krema obavezno ima zaštitu i od infra crvenog IR-A zračenja, a ne samo od UVB i UVA zraka. Idealno bi bilo da odabrana krema štiti takozvanim inovativnim prirodnim filterima", pojasnio je on.



U cilju podizanja svijesti o svim efektima sunčevog zračenja, udruženje "Naša ASKA" ovog ljeta pokreće veliku edukativnu kampanju pod sloganom "NE BUDI CRVEN KAO RAK""!



"Sunce je izvor života i donosi nam svima mnogo radosti, ali u isto vreme postoje određena štetna zračenja koja mogu da budu veoma opasna - naročito infracrveno IR-A zračenje", istakla je Miljana Marinko iz udruženja "Naša ASKA", majka osmogodišnje djevojčice koja je alergična na određena sunčeva zračenja.







(24sata.info)