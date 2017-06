Trudnice koje uzimaju paracetamol i u preporučenim dozama mogu nanijeti štetu polnom organu muškog djeteta, ali i mogu smanjiti plodnost njihovih kćerki, upozorava se u novom istraživanju.

Testirajući djelovanje tableta na miševima utvrđeno je da je kod muških mladunčadi smanjen nivo testosterona. Istraživači apeluju na majke da razmisle dva puta prije nego popiju neku tabletu.



"Reducirani nivo testosterona znači da se muški organi neće razviti kako treba, a to utječe i na seksualni nagon. Miševi koji su bili izloženi paracetamoli dok su bili u majčinoj utrobi nisu se mogli pariti na isti način kao miševi iz kontrolne grupe. Njihovi organi nisu razvijeni tokom fetalnog razvoja i to ih može pratiti cijeli život. To je zabrinjavajuće", rekao je prof. David Mabjerg Kristensen sa Univerziteta u Kopenhagenu.



Istraživači su analizirali i utjecaj na ženke miševe i utvrđeno je da su kasnije imale manje jajnih ćelija ako je njihovim majkama davan paracetamol tokom trudnoće. Ovo je dovelo do neplodnosti kod mišica.



"Ovo ne znači da ne trebate piti tablete nikako, ali morate se konsultovati s vašim ljekarima. Na kraju, opasnije za fetus je kada je majka bolesna", kazao je Kristensen.



Utvrđeno je i kako su muški miševi čijim je majkama davan paracetamol imali problem s razvojem testisa. Muški miševi nisu "napadali" ženke u periodu kada je to prirodno predviđeno, nisu imali seksualni nagon i nisu označavali svoju teritoriju. Razlog je upravo nedostatak testosterona.



Studija je objavljena u naučnom žurnalu Reproduction.

