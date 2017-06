Kada birate destinaciju za odmor trebate voditi računa i o drugim stvarima koje su bitnije od smještaja i pogleda na more. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju na pet bolesti koje su aktuelne u zemljama svijeta i od kojih se morate zaštititi.

Kolorado - Hepatitis A

Prema podacima lokalnih zdravstvenih stručnjaka od januara ove godine zabilježeno 26 slučaja hepatitisa A, što je više nego obično. Hepatitis A se prenosi kad hrana ili piće dođu u kontakt sa zaraženim osobama, te seksualnim putem. Srećom, rijetko ima smrtne posljedice. Prevencija je primanje vakcine Twinrex koja štiti i od hepatitisa A i B.



Kenija - Denga groznica

Ministarstvo zdravstva u Keniji izdalo je upozorenje na izbijanje potencijalno smrtonosne bolesti koju prenose komarci. Do sada je prijavljeno 100 slučajeva u morskim predjelima. Iako se smatra da je ova bolest karakteristična za mjesta koja nisu higijenski uvjetna, ova bolest je prisutna i u mjestima gdje padaju jake kiše. Simptomi su slični gripi na početku, a vremenom dođe do komplikacija.



Brazil - Žuta groznica

U 2017. godini potvrđeno je više slučajeva širom Brazila, a među njima su Rio de Janeiro, Sao Paulo, Espirito Santo i Minas Gerais. Prenose je komarci, a simptomi se razvijaju tri do šest dana nakon uboda. simptomi su temperatura, glavobolje, bolovi u leđima i mišićima. Kod zaraženih se pojavljuju ozbiljni problemi kao što su šok, otkazivanje organa, krvarenje i u rijetkim slučajevima smrt.



Centralna i Južna Amerika - Chikungunya virus

I on se prenosi putem uboda komaraca, a simptomi su višestruki bolovi i groznica. Prošle godine je zabilježeno 147.000 zaraženih, a 350.000 sumnjivih slučajeva. Najveći broj slučajeva imaju Brazil, Bolivija, Kolumbija i Argentina.



Indija - H1N1

Svinjska gripa oduzela je 23 života u Kerali na jugu Indije. Pojavljuje se sezonski. Prenosi se kao i obična grupa. Rizične grupe su dijabetičari, srčani bolesnici i osobe koje imaju problem s bubrezima. Indijski zvaničnici kazali su da nema razloga za paniku.





