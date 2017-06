Ljekari upozoravaju na tihe simptome srčanog udara, koji su opasniji za žene nego za muškarce.

Ilustracija / 24sata.info

Obično ljudi zamišljaju filmske scene u kojima je opisan srčani udar: neko se hvata za lijevu stranu grudi, pada na zemlju i onda je na putu za bolnicu. Međutim, simptomi su često suptilni.



Američka organizacija za borbu protiv bolesti srca, sprovela je studiju koja je pokazala da srčani udar u polovini slučajeva uopšte ne daje simptome. Kod "tihih" udara, prolaz krvi do srca je oslabljen ili nikakav, a ozbiljni su koliko i burni.



Naučnici su analizirali medicinske nalaze 9.500 odraslih i otkrili da je u devet godina, 317 imalo tihi srčani udar, a njih 386 udar sa svim kliničkim simptomima. Iako su skriveni udari bili učestaliji kod muškaraca, veće su šanse da ubiju žene, jer one lakše zanemare simptome.



Tihi srčani udari opasni su zato što ljudi ne stignu na vrijeme da dobiju pravu terapiju, ističe Robert A. Kolner, jedan od istraživača koji stoje iza nove studije.



Skrivene simptome je teško primjetiti jer se mogu pomiješati sa simptomima drugih stanja. To mogu biti problemi s varenem, plitko disanje, vrtoglavice, mučnine, povraćanje, slabost i snažno lupanje srca.



Stručnjaci ističu da se može desiti da simptoma uopšte nema.



Slabi i plitki udasi, odnosno nemogućnost dubokoga disanja jedan su od najlakše prepoznatljivih simptoma srčanog udara, pogotovo kod žena.







(24sata.info)