Region su zahvatile rekordno visoke temperature, pa samim tim i naše tijelo zahtjeva posebne mjere opreza pri izlaganju suncu i štetnom sunčevom zračenju.

Ilustracija / 24sata.info

Podaci brojnih istraživanja kažu da je najveći procenat oboljenja kože povezan sa UV sunčevim zračenjem, jer UV-A i UV-B zraci direktno oštećuju kožu, pa možemo slobodno reći da, koliko je sunčeva svjetlost esencijalna za život, toliko je zaštita od sunca esencijalna u prevenciji oboljenja kože.



Posljednjih godina sve je više istraživanja i o štetnom djelovanju infracrvenih (IR-A) zraka, koji predstavlju čak više od 30% sunčevog spektra. Oni prodiru u najdublje slojeve kože, uzrokujući njeno oštećenje i prijevremeno starenje kože.



Prekomjerno izlaganje suncu, bez odgovarajuće zaštite, može da dovede, ne samo do crvenila i opekotina, starenja kože, alergija i akni, nego i do ozbiljnijih oštećenja poput promjena na DNK u ćelijama kože i nastanka karcinoma.



Štetni efekti sunčevog zračenja su evidentni, pa samo jedna jača opekotina od sunca može trajno oštetiti kožu, naročito kod djece.



Zato je neophodno preduzeti posebne mjere opreza pri izlaganju suncu i štetnom sunčevom zračenju.



Najbolja prevencija, posebno kod djece i osoba sa osjetljivom kožom, jeste izbjegavanje sunca u vrijeme kad je indeks sunčevog zračenja najveći, kao i zaštita odovarajućom svijetlom odjećom.



U oba slučaja potrebno je kožu dodatno zaštititi i kvalitetnim proizvodom za zaštitu od sunca.



Često u ljetnom periodu čujemo koliko je bitno da proizvodi za zaštitu od sunca ne sadrže PEG emulgatore, ali još češće se ne ulazi u dubinu same teme, odnosno posljedica koje PEG emulgatori ostavljaju. PEG emulgatori su otporni na hemijsku i mikrobiološku degradaciju, pa njihova aktivnost ostaje nepromjenjena i u koži, a smatra se da ovi emulgatori mogu da uklone i do 60% lipida iz kože i time naruše zaštitni film. Kod osoba sa atopijskim dermatitisom dovode do veoma niske sposobnosti obnavljanja kože, njihova posljedica je isušivanje i perutanje kože, te iritacije i crvenila.



Zdrava i sigurna koža



Istraživanja su pokazala da Ladival sigurno štiti kožu od crvenila i opekotina od sunca, sprečava stvaranje fleka, pjega i bora, a pri tom obezbjeđuje ravnomjernu preplanulost. Uz to djeluje i preventivno na pojavu alergija na sunce. Njeguje i hidrira kožu.



Ladival je kvalitetna, medicinska kozmetika, za zaštitu kože od sunca njemačke kuće STADA. Ne sadrži PEG emulgatore, boje, mirise i konzervanse koji bi mogli da iritiraju i štete koži.



Ladival proizvodi su dermatološki ispitani i prilagođeni svim tipovima kože, posebno osobama sa osjetljivom kožom sklonoj alergijama, kao i osobama sa masnom kožom i aknama. Sadrži visokoefikasne i fotostabilne UVA/UVB filtere, kao i ćelijski aktivan kompleks antioksidanasa koji štiti kožu od IR-A zraka, sprečava njeno oštećenje, razgradnju kolagena i stvaranje bora. Na koži ne ostavlja ljepljivi film i ne masti je, a sadrži pantenol i vitamin E. Ladival je najprodavaniji proizvod za žaštitu sunca u apotekama u Njemačkoj, a kako je riječ o medicinskoj kozmetici, dostupan je samo u apotekama.





(NN)