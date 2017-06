Kafa je mnogim ljudima širom svijeta omiljeni napitak.

Ilustracija / 24sata.info

Oni koji je vole bez nje ne mogu zamisliti početak dana.



Međutim, kafa donosi i probleme, pogotovo ako se konzumira u velikim količinama i na prazan stomak.



1. Problemi s probavom Ljubitelji kafe, trčite li na WC odmah nakon što ste popili prvu jutarnju? Možda ćete se morati igrati detektiva jedno vrijeme kako biste ustanovili treba li za to kriviti mlijeko ili kafu.



Kofein mnogima pomaže da pokrenu probavu ujutro, ali može uzrokovati grčeve u crijevima i nadutost.



Kako biste to izbjegli, nemojte piti kafu na prazan želudac. Umjesto toga, popijte je tokom ili poslije doručka. Naravno, problem bi mogao biti i netolerancija na laktozu. Probajte eliminisati mlijeko iz kafe kako biste saznali je li to problem.



2. Loš san Unos kofeina do šest sati prije spavanja može poremetiti san. Zato izbjegavajte piti kafu u popodnevnim časovima jer ćete dugoročno bolje spavati.



3. Otpornost na kofein Kafa odjednom nema učinak koji biste htjeli? Možda ćete trebati popiti šoljicu ili dvije više kako biste se probudili. Stimulativni efekat se kod većine ljudi koji svakodnevno konzumiraju kafu smanjuje vremenom.



4. Glavobolje Kada redovne kavopije jedno jutro propuste svoj omiljeni napitak, mogu dobiti glavobolju. Ako se pokušavate riješiti ovisnosti o kafi morate znati da te početne posljedice "odvikavanja" ne traju vječno. Obično nestanu nakon nekoliko dana.



5. Nervoza i anksioznost Svako tijelo drugačije reaguje na kofein, a reakcija zavisi i od vašeg trenutnog raspoloženja. Ako ste preopterećeni obavezama, u jednom trenutku kafa vam može potaknuti treskavicu i nervozu. To se događa zato što je kofein stimulans koji prirodno podiže nivo adrenalina i hormona stresa u tijelu.



6. Tamniji zubi Vremenom vaši zubi mogu postati tamniji zbog ispijanja kafe ili se na njima mogu razviti male mrlje. Naime, kafa sadrži tanin, koji uništava blistav osmijeh.



7. Loš zadah Kafa isušuje unutrašnjost usta i što je više pijemo imamo više problema s neugodnim zadahom iz usta.







(24sata.info)