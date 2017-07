Brz način života doveo je do toga da većina nas ujutro bez razmišljanja za doručak svrati u pekaru, ili samo "s nogu" popije kafu, jogurt ili svjež voćni sok. Nažalost, nijedna od ovih opcija nema blagotvorno dejstvo na naš organizam.

Portal "Brajt sajd" navodi listu 10 najgorih namirnica koje možete da konzumirate na prazan stomak, kao i listu namirnica koje je najpoželjnije jesti za doručak.



Najgore namirnice koje ne treba jesti na prazan stomak:



Pecivo od lisnatog tijesta- Sadrži velike količine kvasca, koji uzrokuje nadimanje.



Slatkiši- Povećavaju nivo insulina u krvi, koji opterećuje pankreas koji "samo što se probudio". Ova navika može vremenom da dovede do nastanka dijabetesa.



Јogurt i drugi fermentisani mliječni proizvodi- Želudačna kiselina ubija "dobre" bakterije u ovim namirnicama, što znači da će vaš organizam od njih imati malo koristi.



Kruške- Gruba vlakna u ovoj voćki mogu da oštete osjetljivu sluzokožu crijeva ukoliko je konzumirate na prazan stomak.



Paradajz- Sadrži veliku količinu taninske kiseline, koja povećava kiselost u želucu. Ova navika vremenom može da dovede do nastanka čira.



Krastavci i drugo zeleno povrće- Bogat je izvor aminokiselina koje mogu da prouzrokuju nadimanje, gorušicu i bolove u želucu.



Banane- Ukoliko ih konzumirate na prazan stomak, vaš organizam će zadesiti nagli skok magnezijuma u krvi, što negativno utiče na zdravlje srca i krvnih sudova.



Začini- Mogu da oštete sluzokožu želuca i prouzrokuju pojačano lučenje želudačne kiseline, prenosi B92.



Zaslađeni gazirani napici- Oštećuju sluzokožu želuca i smanjuju dotok krvi u ovaj organ, što utiče na usporeno varenje hrane.



Citrusi- Bogati su voćnim kiselinama, koje mogu da prouzrokuju gorušicu. Ova navika vremenom može da poveća rizik od gastritisa ili dovede do nastanka čira na želucu.



Namirnice koje je najbolje jesti na prazan stomak:



Ovsena kaša

Heljda

Palenta

Pšenične klice

Proizvodi od integralnog brašna, bez kvasca

Јaja

Lubenica

Borovnice

Orašasti plodovi

Med



