Lovorov list je čudotvorna biljka i šteta ga je koristiti samo kao dodatak jelima.

Stručnjaci kažu kako se radi o vrlo moćnoj biljci koja usporava starenje, popravlja raspoloženje, čisti tijelo, rješava respiratorne probleme itd.



Ovo je nekoliko načina na koje ga možete koristiti za zdravlje:



- Pomaže kod tjeskobe i umora, razbuđuje – kombinacija kemikalija u lovorovom listu djeluje smirujuće na tijelo i psihu. Sve što trebate napraviti je zapaliti nekoliko listića u prostoru u kojem boravite i udisati taj dim. Ali, to nemojte raditi prije spavanja jer će vas miris zapaljenog lovora razbuditi.



- Tjera sluz iz pluća – lovorov list je stimulans dišnih puteva i može pomoći izbaciti sluz iz pluća. Najbolji način je staviti svježe ili suhe listove u vruću vodu i udisati paru – inhalirati. Pomaže i mazanje uljem lovora po prsima. To liječi alergije i astmu.



- Pomaže kod dijabetesa – istraživanje je pokazalo kako konzumiranje 3 grama lovora na dan smanjuje razinu glukoze kod ljudi koji imaju dijabetes tipa 2.



- Dobar je za probavu – stavljate ga što više u hranu ili izmasirajte trbuh uljem lovora nakon obroka, to će pomoći u izlučivanju probavnih sokova i bržoj preradi hrane u želucu.



- Za pravilan rad srca – organski spoj pronađen u lovoru jača stjenke kapilara u srcu i pomaže eliminirati loš kolesterol iz tijela.



- Liječi upalu zgloba – uljem od lovora masirajte bolno područje i pojačajte količinu lovorovog lišća koju dodajete u hranu.



- Kod urinarnih infekcija – pomiješajte prah od lovora s mlijekom i pijte. Radi se o starom receptu za rješavanje ovih problema, piše RemedyDaily.

(Novihorizonti)