Lijekovi protiv gorušice koji uzimaju milioni ljudi mogu da povećaju rizik od rane smrti, pokazala je nova studija. Inhibitori protonske pumpe, poznatiji kao IPP povezuju se sa nizom zdravstvenih problema, uključujući ozbiljna oboljenja bubrega, prelom kostiju i demenciju.

Preko 50 miliona recepata za lijekove protiv gorušice, čira i drugih gastrointestinalnih problema izdaje se širom svijeta godišnje.



Istraživači sada kažu da je vrijeme da se ograniči unos ovakvih tableta.



Studija je obuhvatila preko 275 hiljada korisnika IPP lijekova i skoro 75 hiljada ljudi koji su konzumirali još jednu vrstu lijekova, poznatiju kao H2 blokatore da bi smanjili kiselinu u stomaku.



“Postoji povećanje rizika od smrti među IPP korisnicima“, kaže jedan od autora studije, doktor Zijad Al-Ali sa Univerziteta u Vašingtonu.



“Ljudi misle da su ovakvi lijekovi bezbjedni jer su svuda dostupni, ali postoji veliki rizik. Da je meni potreban lijek protiv gorušice, naravno da bih ga uzeo. Ali, ne bih ga tako olako uzimao da mi nije potreban svaki dan. Volio bih da me moj doktor kontroliše i kaže mi kada mi više nije potreban“.



Istraživači su pronašli da se za 25 odsto povećava rizik od smrti kod ljudi koji su koristili samo IPP lijekove, a budući da se on prepisuje milionima ljudi dr Al-Ali kaže da to preraste u hiljade preranih smrti godišnje. Najveći problem nastaje kada ljudi koji treba da piju lijek od dvije do osam nedjelja, piju lijek mjesecima, pa čak i godinama.



“Ljudi dobiju recept iz medicinskih razloga i kada problem prestane, oni nastave da ga piju, a ljekari samo štampaju nove recepte“, zaključio je on uz apel da se sa lijekom prekine onda kada se problem riješi.



(24sata.info)