Mnogi ljudi maštaju o seksu u moru, ali ta ljetnja avantura, može da ih košta zdravlja.

Ilustracija / 24sata.info

Ništa bolji nije ni seks u bazenima, a ovo su razlozi zbog kojih ne bi trebalo da ih praktikujete:



Voda ispira prirodni lubrikant



Ako ne koristite lubrikant, vaš seks može biti ne samo neprijatan, nego i opasan po zdravlje. Voda ispira vaš "prirodni lubrikant" i to može biti bolno za oba partnera.



Kondomi i voda ne idu zajedno



Iako većina proizvođača tvrdi da su njihovi perzervativi otporni na vodu, to ne znači da su u takvim okolnostima potpuno djelotvorni niti dobri po zdravlje. Štaviše, naučnici tvrde da hlor iz bazena može oštetiti kondome i smanjiti njihovu djelotvornost. Osim toga, nije predviđeno da se prezervativi stavljaju dok ste u vodi.



Opasnost od bakterija



Javni bazeni i plaže mogu biti vrlo opasni po zdravlje ako prilikom seksa dođete u dodir sa štetnim bakterijama. More, bazeni ili pak đakuzi kade prepuni su raznoraznih bakterija. Iako većina nije štetna za ljude, neke od njih preko polnih organa mogu izazvati velike probleme. Ako vas sve ovo pokoleba, pa odlučite da ljubav vodite na pijesku, vodite računa da prljavština ne završi tamo gdje ne želite.







(24sata.info)