Da li se često osjećate iscrpljeno? Stručnjaci upozoravaju da razlog za to može da se krije u svakodnevnim navikama zbog kojih organizam ostaje bez nitrijenata.

To se odnosi čak i na zdrave rituale, poput ispijanja čaja ili korišćenja krema sa zaštitnim faktorom.



Naime, pojedina hemijska jedinjenja, poput tanina u čaju i hlorogenske kiseline u kafi, se vezuju za različite minerale u hrani i dodacima, i smanjuju njihovu apsorpciju.



Kafa tako može da smanji apsorpciju željeza za do 80 odsto ukoliko se konzumira u periodu od sat vremena nakon obroka. Kafa i čaj takođe smanjuju apsorpciju drugih minerala, poput cinka, magnezijuma i kalcijuma.



Manje je poznato i to da, ukoliko često konzumirate hranu bogatu vlaknima, morate da obezbjedite dovoljan unos kalcijuma putem mlijeka, mliječnih proizvoda i orašastih plodova, brokolija, mahunarki…



Prekomjerna upotreba krema za sunčanje ili potpuno izbjegavanje sunca može da dovede do hroničnog nedostatka vitamina D, što je vrlo loše za kosti. Ovaj nedostatak takođe će uticati na smanjenje apsorpcije kalcijuma iz hrane koju jedete, pa razmislite o suplementima vitamina D.



Nekoliko je studija, uključujući izvještaje Svjetske zdravstvene organizacije pokazalo je da oralne kontraceptivne pilule mogu da smanje nivo folne kiseline, vitamina B2, B6, B12 i vitamina C i E u organizmu, kao i količinu magnezijuma, selena i cinka.



Uzrok ove pojave još nije poznat, ali djelimično može da bude riječ o posljedici zadržavanja tečnosti. Hormon estrogen i progestageni koji se koriste u pilulama utiču na bubrege i regulaciju soli i tečnosti, prenosi Tportal.



Postoji i bojazan da pilula može da smanji apsorpciju vitamina poput folne kiseline i poveća njihovo izlučivanje kroz bubrege. Niži nivoi vitamina B2 mogu da objasne glavobolje koje iaju pojedine pacijentkinje kada koriste ovu hormonsku terapiju.



Zato je važno obogatiti ishranu velikim količinama voća i povrća, a orašasti plodovi, sjemenke i integralne žitarice su odličan izvor vitamina i minerala.



Ako suviše često koristite aspirin, razmislite još jednom. Redovno uzimanje aspirina, čak i kada je riječ o malim dnevnim dozama kako bi se npr. smanjio rizik od srčanog ili moždanog udara, može da utiče na pojavu čira ili krvarenja, pa se posavjetujte sa ljekarem u vezi sa adekvatnom vitaminskom terapijom.



Povremena upotreba aspirina, npr. za liječenje glavobolje, je sasvim u redu, ali ako uzrokuje probleme sa varenjem, najbolje je izbjegavati ovaj lijek i potražiti savjet ljekara.



(24sata.info)