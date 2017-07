Već je otprije poznato koliko dobrobiti mediteranska prehrana ima za naše zdravlje, a posebno maslinovo ulje.

Ilustracija / 24sata.info

Naučnici su u novoj studiji otkrili još jedno svojstvo maslinovog ulja koje povoljno djeluje na zdravlje. Radi se o očuvanju pamćenja i njegovoj sposobnosti da zaštiti mozak od Alchajmerove bolesti.



Naučnici iz "Lewis Katz School of Medicine" sa Univerziteta Temple su objavili svoju studiju u časopisu "Annals of Clinical and Translational Neurology". Oni su došli do saznanja kako ekstradjevičansko maslinovo ulje smanjuje stvaranje beta amiloidnog plaka i neurofibrilatornih čvorića klasičnih pokazatelja Alchajmerove bolesti.



Prof. Domeniko Pratiko je sa svojim timom otkrio mehanizme koji se nalaze iza zaštitnih svojstava maslinovog ulja. Ono smanjuje upalne procese u mozgu i aktivira proces autofagije. U procesu autofagije ćelije čiste međućelijski otpad i toksine kao što su amiloidni plak i tau čvorić.



Miševi kojima se davalo ekstradjevičansko maslinovo ulje su imali veći nivo autofagije u moždanim ćelijama i smanjen nivo amiloidnog plaka i hiperfosforilarnog tauproteina koji je odgovoran za neurofibrilatorne čvoriće koji pridonose disfunkciji nervnih ćelija odgovornih za nastanak Alchajmerove bolesti.



Naučnici su podijelili životinje u dvije grupe. Primijećene su ogromne razlike u izgledu i funkciji moždanih ćelija. Veze između neurona tj. sinapse su bile bolje očuvane kod miševa kojima je davano maslinovo ulje te je kod njih došlo do povećanja procesa autofagije. Oni su pokazali bolje radno pamćenje i sposobnosti učenja.



Ovo otkriće je jako važno jer naučnici misle da smanjena autofagija označava početak Alchajmerove bolesti. Oni žele nastaviti s istraživanjem i otkriti može li maslinovo ulje pomoći u liječenju i zaustavljanju bolesti kada je ona već nastupila.



(24sata.info / NN)