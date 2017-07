Kanada je zabranila prodaju, reklamiranje i uvoz dečjih hodalica, odnosno dubaka.

Ilustracija / 24sata.info

Onima koji se ogluše o ovuzabranu prijeti kazna do 100 hiljada kanadskih dolara.



"Kanađani moraju da znaju koliku opasnost za djecu prestavljaju hodalice", rekao je kanadski ministar zdravlja Pjer Petigru koji je odobrio ovu zabranu, prvu u svijetu.



On je dodao da je bezbjednost djece na prvom mjestu.



Ova zabrana odnosi se i na kućne rasprodaje koje su u Kanadi vrlo popularne, pa tako Kanađani drugim osobama neće moći da prodaju polovnu bebi opremu.



Razlog zabrane je sve veći broj povreda koji se događaju zbog upotrebe dubaka, a one nastaju usljed prevrtanja i padanja niz stepenice.



Podaci iz 16 bolnica širom zemlje pokazali su da je u periodu od 1990. do 2002. godine preko 1.900 beba starosti 5-14 mjeseci pretrpjelo neku vrstu povrede zbog korišćenja dubaka.



Protiv njegove upotrebe su i ortopedi, koji napominju da dubak negativno utiče na razvoj djece i da bebe treba pustiti da prirodno "stanu na noge" i prohodaju, onda kada su one spremne za to.



"Kanađani moraju da znaju koliku opasnost za djecu prestavljaju hodalice", rekao je kanadski ministar zdravlja Pjer Petigru koji je odobrio ovu zabranu, prvu u svijetu.



On je dodao da je bezbjednost djece na prvom mjestu. Ova zabrana odnosi se i na kućne rasprodaje koje su u Kanadi vrlo popularne, pa tako Kanađani drugim osobama neće moći da prodaju polovnu bebi opremu.







(24sata.info)