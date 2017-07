Radujete li se vrućim danima ne samo zbog zasluženog odmora, nego i zbog obilja sezonskog voća?

Ilustracija / 24sata.info

Na tržnicama posebno mjesto zauzima malina, biljka koja pripada porodici Rosaceae.



Slatki plodovi maline, u čijem okusu možete uživati tokom cijelog ljeta, izuzetno su ljekoviti zahvaljujući snažnim antioksidansima.



Nakon kupovine, pojedite ih u roku od dandva jer se lako i brzo kvare te su na sobnoj temperaturi sklone stvaranju plijesni.



Ako ljeti svakodnevno konzumirate maline, činite izuzetno puno za vaše zdravlje.



Ovi na dodir nježni plodovi sadrže obilje vitamina C, mangana i vlakana, a uz to su dobar izvor magnezijuma, željeza, kalijuma, folne kiseline, fosfora, cinka i bakra. Imate li genetske predispozicije za bolesti poput raka, dijabetesa, pretilosti i artritisa, maline su vaš najbolji saveznik.



Tokom sezone jedite ih svakodnevno, i to potpuno zrele plodove, jer oni sadrže najveću koncentraciju antioksidansa.



1. Pridonose gubitku kilograma Ovo voće siromašno je kalorijama, a bogato vlaknima, što ga čini izvrsnim odabirom za osobe na dijeti. Fitonutrijenti iz malina potiču rad metabolizma i pridonose vitkosti, pokazalo je istraživanje sprovedeno među 70 pretilih osoba. Nakon osam sedmica uzimanja prirodnog ekstrakta maline ketona, u kombinaciji s pravilnom prehranom i programom vježbi, kod ispitanika se smanjio opseg struka i bokova te se njihovo tijelo lijepo oblikovalo.



Rheosmin, fitonutrijent pronađen u ovom voću, potiče aktivnost enzima, ubrzava metabolizam ćelija masnog tkiva te smanjuje rizik od nastanka masne jetre.



2. Smanjuju rizik od raka Visok nivo elagične kiseline čini ovo voće snažnim borcem protiv ćelija raka. Istraživanja su pokazala da crne maline, zahvaljujući antocijaninima, uspješno se bore protiv raka debelog crijeva. Fitonutrijenti iz malina smanjuju oksidativni stres, kao i upalne procese u organizmu. Te snažne tvari imaju sposobnost mijenjanja signala koje primaju potencijalne ili već stvorene ćelije raka. Na primjer, ako imate rak, elagitanini iz malina mogu smanjiti broj kancerogenih ćelija, šaljući signale koji doslovno programiraju njihovo uništenje. Imate li ćelije koje bi potencijalno mogle postati kancerogene, fitonutrijenti iz malina poslaće im signale da ostanu zdrave.



3. Ublažavaju dijabetes i čuvaju zdravlje srca Maline su idealna hrana za dijabetičare. Iako su slatkog ukusa, imaju nizak glikemijski indeks pa drže nivo šećera u krvi pod kontrolom. Sadrže i antocijanine i polifenole, koji štite zdravlje vašeg srca.



4. Štite od artritisa i reume Jeste li znali da redovnom konzumacijom malina možete ublažiti bolove u zglobovima? Tajna se krije u protivupalnim svojstvima antocijanina, koji imaju učinak sličan antibioticima i ibuprofenu. Oni djeluju tako da isključuju signale enzima odgovornih za upalni odgovor tijela. Istraživanja su pokazala da svježe crvene maline i njihovi ekstrakti čuvaju hrskavicu kod osoba koje boluju od artritisa. Kod ispitanika koji su konzumirali crvene maline ili njihov ekstrakt smanjili su se degenerativni procesi u zglobovima.



5. Imaju antiage učinak Antioksidansi iz malina poništavaju štetne učinke slobodnih radikala, glavnih krivaca za proces starenja. Izuzetno su bogate njima, pa tako 100 grama malina sadrži čak 44% dnevno preporučene količine vitamina C. Sadrže i resveratrol izuzetno snažan antioksidans koji ima brojne blagotvorne učinke na zdravlje, a prvenstveno usporava starenje. Maline kožu štite od štetnih sunčevih zraka, smanjuju nastanak tamnih mrlja i diskoloracije, te koža postaje blistava.



Ljekovitost lista maline



Plodovi maline izvanredno su ukusni i zdravi, ali ljekovitost listova mnogo je veća od plodova. Malinu nazivaju i ženskom biljkom jer liječi mnoge tegobe ženskih organa. Čaj od listova pomaže kod menstrualnih grčeva, jakih krvarenja i iscjetka. Može se piti prije, tokom i nakon poroda.



Redovno konzumiranje čaja od listova maline tokom trudnoće jača i matericu, sprečava pobačaj, pomaže tokom poroda i sprečava jako krvarenje nakon poroda. Nakon poroda ubrzava oporavak materice i potiče stvaranje mlijeka. S konzumiranjem ovog čaja počnite od trećeg mjeseca trudnoće. Pijte dvije do tri šoljice na dan. Čaj se koristi i za jačanje desni, dezinfekciju krajnika, sprečavanje dječjih proljeva i kod očnih oboljenja.



Što zrelija, to moćnija



Zrelost maline takođe je važan faktor. Prema istraživanju objavljenom u časopisu "Agricultural and Food Chemistry", crvene maline imaju najveće djelovanje kad su potpuno zrele. Ukupni nivoi antocijanina u svim vrstama malina rastu u direktnoj proporciji sa zrelošću.



Nutritivne vrijednosti / kalorije

100 g = 64 kalorije (niskokalorična, dijetalna hrana)

Masti: 1 g (1% preporučene dnevne vrijednosti)

Zasićene masti: 0 g (0%)

Trans masti: 0 g

Holesterol: 0 g

Soli: 1 mg (0%)

Ugljikohidrati: 15 g (5%)

Vlakna: 8 g (32%)

Šećeri: 5 g

Proteini: 1 g



Zanimljive činjenice o malinama



postoji čak 200 vrsta malina (divljih i komercijalnih)



razlika između crnih malina i kupina je u tome što maline imaju praznu unutrašnjost, a kupine punu



sadnica maline može živjeti i do deset godina





(NN)