U Švedskoj je nedavno objavljeno da je od 2014. godine do danas rođeno šestoro zdrave djece koja su na svijet došla nakon začetka i trudnoće u transplantiranoj maternici.

To su jedini uspješni pokušaji na svijetu za sada, no na globalnoj razini doći će do imitiranja švedskog uspjeha, pišu mediji.



Klinički pokušaji transplantacije maternice u tijeku su u Sjevernoj Americi, Evropi i Aziji.



Osnovna svrha ovog zahvata je vratiti plodnosti kod ženskih pacijentica koje, uglavnom, funkcionalnu maternicu nemaju zbog liječenja od raka i urođene mane.



Prije ovakvog uspješnog načina, žena koja nema funkcionalnu maternicu mogla je genetički postati majka jedino preko majke-surogata.



No ako žene mogu dobiti tuđu maternicu, neki su se pitali mogu li je dobiti i transrodne žene, ili još kontroverznije - muškarci?



Znanstvenik koji je bio vođa medicinskog tima u Švedskoj Mats Brannstrom kaže da mu je inbox preplavljen. "Dobivam e-mailove iz cijelog svijeta o tome, ima i gay muškaraca koji bi željeli da jedan od njih iznese trudnoću", kazao je.



Iako bi u teoriji transplantacija maternice transrodnim ženama i cisrodnim muškarcima bila i moguća, u praksi postoje anatomske prepreke koje bi se trebalo savladati.



U Ujedinjenom Kraljevstvu Zakon o priznavanju spola iz 2004. daje transrodnim ženama koje su promijenile spol ista prava kao i svim ženama.



Međutim, u slučaju da transplantacija maternice postane klinički tretman u Ujedinjenom Kraljevstvu za žene koje ne mogu iznijeti trudnoću, mogu li transrodne žene tražiti, pozivajući se na taj zakon, svoje pravo na maternicu, pita se The Independent.



Iako se na otoku povela žestoka rasprava o muškoj trudnoći, čak i da transplantacija maternice u muško tijelo postane znanstveno izvediva, jedini način da muškarac iznese trudnoću je, kako su ustvrdili, da se umjetno oplođen embrio umetne u utrobu.



U Ujedinjenom Kraljevstvu pak potpomognuta trudnoća kod muškaraca ne spada u zakonski propisanu ponudu koje klinike za plodnost mogu nuditi. Tako da bi usađivanje embrija u muškarčevo tijelo, a bez tih potrebnih dozvola, dovelo do novčanih i zatvorskih kazni.



Podsjetimo kako je gotovo 40 godina prošlo od rođenja Louise Brown, koja je bila prvo dijete iz epruvete i da je i njezino rođenje potaknulo mnoge pravne i etičke rasprave.



Kako je transplantacija maternice znanstvenu fantastiku promaknula u znanstvenu stvarnost, jasno je da nas reproduktivna znanost gura u nepoznat teritorij gdje su na testu osnovni pravni i etički principi - poput prava na pronatalitetnu slobodu kao i pravo na privatni i obiteljski život, nose li ta prava u sebi i pravo na iznošenje trudnoće? Također, ta prava obuhvaćaju i pitanje unisex trudnoće, komentiraju mediji.



