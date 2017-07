Noćurak je jedna od najljekovitijih biljaka koja rješava probleme kože poput crvenila, alergija i ekcema, snižava holesterol, djeluje kao antidepresiv, pomaže u slučaju problema sa štitnom žlijezdom i dijabetesa i ublažava simptome PMS-a i menopauze, zbog čega je ulje noćurka poznato i kao ženski prirodni lijek, a koristi se i u kozmetičkoj industriji zahvaljujući svom regenerativnom dejstvu koje ima na kožu, kosu i nokte.

Ilustracija / 24sata.info

Grmolika biljka predivnih žutih cvijetova, koja mnogima krasi vrtove, osim za ukras, koristi se kao lijek, a mnogi ne znaju da su mladi listovi i korjen biljke jestivi.



Noćurak ili latinski Oenothera biennis je dvogodišnja biljka koja može da naraste do 150 centimetara visine, a potiče iz Sjeverne Amerike u kojoj raste na pješčanom tlu u središnjem i na istočnom dijelu kontinenta.



Cvjetovi noćurka traju samo jednu noć, zbog čega je biljka dobila prikladno ime, a za njihovo oprašivanje zaduženi su noćni leptiri. Ova biljka se već vijekovima koristi kao prirodni lijek, a Indijanci su je upotrebljavali za ublažavanje kožnih upala, astme, prehlade i gripa i za zacjeljivanje rana.



Snažno ljekovito dejstvo



Ulje žutog noćurka je toliko ljekovito da se, osim kod hroničnih kožnih upala, preporučuje i u slučaju alergija, artritisa, osteoporoze, virusnih infekcija, malignih oboljenja, dijabetesa, poremećaja cirkulacije i problema sa štitnjačom, a pomaže i kod ublažavanja simptoma PMS-a i menopauze.



Za to je zaslužno obilje omega-6 masnih kiselina (gama-linolenska kiselina) koje sadrži, a koje s omega-3 masnim kiselinama štite organizam od upalnih procesa, održavaju zdravlje kostiju, regulišu metabolizam, podstiču rast i razvoj i održavaju reproduktivni sistem.



Ove esencijalne masne kiseline u organizam unosimo isključivo putem ishrane jer tijelo nije u mogućnosti da ih proizvede samo. Zato je ulje noćurka odličan dodatak ishrani koji doprinosi očuvanju zdravlja.



Ulje noćurka ima antidepresivno dejstvo, zbog čega se preporučuje osobama koje se odvikavaju od alkohola, a pokazao se efikasnim i u liječenju hroničnog umora. Takođe snižava holesterol i reguliše krvni pritisak pa je pogodan za srčane bolesnike.



Sprječava i nastajanje i djelovanje slobodnih radikala, zbog čega se smatra snažnim saveznikom u borbi protiv karcinoma dojke i mnogih degenerativnih bolesti, a prema nekim saznanjima, poboljšava koncentraciju pa se njegova konzumacija preporučuje djeci s poremećajem hiperaktivnosti i deficita pažnje.



Čuva mladolik izgled kože



Ulje noćurka često se koristi i u kozmetičkoj industriji kao eliksir mladosti. Koža s godinama gubi vlagu, zbog čega počinje da izgleda dehidrirano i neelastično i podložnija je kožnim tegobama poput dermatitisa i ekcema.



Gama-linolenska kiselina jedna je od ključnih komponenti za pravilnu strukturu i funkcionisanje kože, pa redovna konzumacija ulja noćurka pomaže u normalizaciji transepidermalnog gubitka vode.



Ulje noćurka hidratizuje kožu, poboljšava elastičnost, smanjuje bore, crvenilo, podočnjake i razliku u pigmentaciji, kao i upale i alergije na koži. Blagotvorno djeluje na ekceme, psorijazu, atopijski dermatitis, seboreju i neurodermatitis, prenosi B92.



Osim za kožu, noćurak je odličan za njegu kose i noktiju, a sprječava i nastanak peruti, pa možete da dodate malo ulja noćurka u masku za kosu koju ste sami napravili.



Nutritivna vrijednost



Osim esencijalnih masnih kiselina (cis-linolenska 70% i gama-linolenska 15 %), ulje noćurka sadrži aminokiseline, kalcijum, gvožđe, magnezijum, fosfor, kalijum i cink, a bogat je i vitaminima C i A. S obzirom na to da esencijalne masne kiseline koje se nalaze u ulju noćurka mogu vrlo brzo da se razgrade, u kupovna ulja je dodat vitamin E koji usporava proces razgradnje i pojačava ljekovito dejstvo.



(24sata.info)