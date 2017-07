Znanstvenici s istraživačkog instituta Scripps napravili su efikasno cjepivo protiv jednog od najopasnijih narkotika - heroina.

Ilustracija / 24sata.info

Cjepovo protiv heroina, koje blokira navalu njegove ugode, pokazalo se da je učinkovito svih osam mjeseci nakon primjene, a znanstvenici se nadaju da će im se uskoro odobriti da prijeđu na klinička ispitivanja, prenose mediji.



Naime, do sada su se pokazala uspješnima testiranja provedena na štakorima, a sada i na majmunima.



Cjepivo djeluje poučavanjem imunološkog sustava za proizvodnju antitijela protiv heroina tako što se imunološki sustav izlaže dijelu strukture molekule heroina. Tako kada se heroin unese u sustav, novostvorena antitijela će ga ciljati neutralizirajući heroinske molekule. Korisnici zbog toga ne osjećaju euforiju, jer su molekule heroina blokirane prije nego što dođu do mozga, objavljeno je u časopisu Journal of the American Chemical Society.



"Vjerujemo da će se ovaj kandidat za cjepivo dokazati kao siguran za ljudska testiranja”, rekao je voditelj istraživanja Kim Janda.



U testiranju se majmune tretiralo ubrizgavanjem cjepiva, prije nego što su im dali doze heroina. Znanstvenici su otkrili da su četiri majmuna koja su dobila tri doze cjepiva imala učinkoviti imunološki odgovor koji je mogao neutralizirati različite doze heroina. Utvrđeno je da je cjepivo najučinkovitije u prvom mjesecu nakon cijepljenja, ali da taj učinak može trajati osam mjeseci,



Bitan dio svega je da su dva testirana majmuna prethodno cijepljena istim cjepivom u jednoj prijašnjoj studiji, sedam mjeseci prije ove. Povećana nada u učinkovitost dugoročnog cjepiva za heroin se dijelom sastoji u tome što su spomenuta dva majmuna pokazala mnogo veći odgovor na cjepivo u drugom krugu testiranja.



Ako bi se taj učinak primijenio na čovjeka to bi potencijalno moglo značiti da ovisnici o heroinu mogu dobiti dugoročni imunitet koji bi im pomogao s oporavkom.



Ovo se istraživanje odnosilo samo na heroin. Međutim, ista logika je primjenjiva, a prethodna studija istog instituta pokazala, da je cjepivo za opasnu "dizajnersku drogu" fentanil, višestruko jaču od heroina, bilo učinkovito kod miševa.





(FENA)