Ukoliko ste mislili kako ne postoji bolje osvježenje od čaše vode s ledom tokom velikih vrućina, mišljenje bi vam mogla promijeniti šoljica toplog čaja koji puno brže podstiče varenje i hidrataciju tijela.

Ilustracija / 24sata.info

Naime, dok se znojimo, naše tijelo se puno više troši nego tokom varenja hrane. Prilikom regulisanja tjelesne temperature dolazi do gubljenja vode i dodatnog zagrijavanja tijela. Kada se rashladimo hladnom vodom, usporavamo varenje i sužavamo krvne sudove, što dovodi i do usporavanja hidratacije.



S druge strane, topla voda ili čaj će povisiti tjelesnu temperaturu što će stimulirati mozak i tijelo na pojačanu proizvodnju znoja. Kako se znoj isparava s površine kože, tako dolazi do djelotvornog rashlađivanja tijela.



Stručnjaci tokom ljeta preporučuju i konzumiranje začinjenih jela sa čili paprikama koje dodatno podstiču znojenje. Hladni napici imaju samo trenutni efekat. Na kratko će vas rashladiti, ali brzo će se vratiti osjećaj vreline u tijelu.



Znojenje je izuzetno važno tokom vrućina jer njime tijelo regulira temperaturu. Ukoliko se ne bismo znojili, došlo bi do velikog povećanja unutarnje temperature tijela, što prouzrokuje oštećenja mozga.





(Klix.ba)