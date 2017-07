Dinja je jednogodišnja zeljasta biljka, porijeklom iz Azije i Afrike. Vrlo je vjerovatno da je još prije više hiljada godina prenijeta i u druge krajeve svijeta.

Pored toga što je osvježavajuća, pa je se najčešće sjetimo tokom ljeta, dinja je i izuzetno ljekovita.



Ljekovita svojstva



U sebi sadrži beta-karotin, folnu kiselinu i vitamin C, kao i maledoze vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B6 i vitamina E. Od minerala u dinji se nalaze: kalcijum, magnezijum, fosfor, kalijum, natrijum, sumpor, cink, gvožđe i bakar.



Kao ljekoviti dio biljke u ishrani se koristi plod.



Mnogi ne znaju da obloge od dinje doprinose bržem liječenju opekotina i posjekotina.



Takođe, veoma povoljno djeluje na organizam kada su u pitanju alergije, suha koža, akne, anemija, astma, bolest u žuči, dijabetes, neplodnost, nesanica, gojaznost i zdravlje očiju.



Štiti zdravlje očiju



Dinja sadrži nutrijente važne za zdravlje očiju - beta karoten, vitamin C, lutein i zeaksantin. Zeaksantin je važan karotenoid koji se apsorbuje u retinu oka gdje djeluje antioksidativno i kao UV zaštita. Nekoliko studija je pokazalo da karotenoidi usporavaju destruktivni proces u retini i retinalnom pigmentu koji vodi do makularne degeneracije (bolest središnjeg dela mrežnjače koja se obično javlja kod starijih osoba).



Štiti kožu i kosu



Redovno konzumiranje dinje odlično je za ljepotu kože i kose. To je zbog uticaja vitamina A koji je nužan za proizvodnju sebuma koji vlaži kožu i kosu i esencijalan je za njihov rast. Vitamin A bitan je za čisti ten, a takođe može pomoći i u zaštiti od UV zraka koje uzrokuju brže starenje kože. Osim vitamina A, tu je i vitamin C važan za izgradnju i održavanje kolagena koji koži i kosi daje strukturu. Zato je dinja odlična pomoć protiv bora i preranog starenja. Osim u ishrani, možete je koristiti i direktno na koži i kosi kao masku ili regenerator.



Štiti od raka



Dinja je bogat izvor antioksidansa koji igraju zaštitnu ulogu u očuvanju zdravih ćelija tijela od oštećenja i upala koje mogu dovesti do raka. Tako su mnoge studije došle do zaključka da dinje mogu biti korisne u prevenciji raka crijeva, prostate, dojke, materice, pluća i raka gušterače. Jedinjenja iz dinje kukurbitacini više puta su pokazali antikancerogeno djelovanje tokom istraživanja. Njihovo djelovanje je variralo od smanjivanja širenja raka i samouništenja ćelija do potpunog zaustavljanja ćelijskog ciklusa kod ćelija raka.



Recepti



Čaj od dinje protiv grčeva



Uzeti dvije kašičice sjemena dinje i dvije kašičice sjemena krastavca. Zajedno ih pomješajte i prelijte sa 600 mililitara vruće vode, ostavite poklopljeno da stoji dva sata, a zatim procijedite.



Pijte po 100 mililitara prije doručka, a po 200 mililitara prije ručka i večere. Liječenje traje deset dana.



Čaj od dinje protiv učestalog mokrenja



Pomiješajte po dvije kašičice sitno izmrvljenog sjemena dinje i krastavca i jednu kašičicu usitnjenih peteljki višnje. Sve prelijte sa 700 mililitara provrele vode i ostaviti da odstoji dva sata poklopljeno. Zatim prcijedite i pijte po 250 mililitara tri puta dnevno prije obroka. Terapija traje pet dana.



Sok do dinje za osvježenje i jačanje organizma



Sok od dinje iscjeđen ručno ili u sokovniku možete pomiješati sa jogurtom, medom i limunovim sokom.



Tako dobijenu mješavinu pijte dva do tri puta dnevno po jednu čašu. Trenutno je sezona dinja, pa iskoristite priliku i ojačajte svoj organizam pomoću nekog od navedenih recepata.





(NN)