Stalno učenje, zdrava ishrana, prestanak konzumiranja duhana, te poboljšanje sluha i izbjegavanje usamljenosti mogli bi da za trećinu smanje broj slučajeva demencije, tvrde britanski naučnici.

U sveobuhvatnoj analizi rizičnih faktora koji stoje iza demencije, naučnici su ukazali na one od posebnog značenja.



Naučnici ukazuju na to da mnogi ljudi prestaju da se dalje obrazuju nakon 15. godine života, a tu je i problem visokog krvnog pritiska, gojaznost i gubitak sluha u srednjem životnom dobu.



Opasni su i pušenje, depresija, fizička neaktivnost, društvena izolacija i dijabetes u poznijim godinama.



Stručnjaci smatraju da bi se eliminacijom ovih faktora mogao eliminisati u prosjeku jedan od tri slučaja demencije u svijetu.



"Iako se demencija dijagnostifikuje u kasnijem životnom dobu, promjene na mozgu počinju godinama ranije", objašnjava profesorica na Koledž Univerzitetu u Londonu Jill Livingstone.



Prema posljednjim procjenama Međunarodnog udruženja oboljelih od Alzheimera, oko 47 miliona ljudi u svijetu pati od demencije, a troškovi bolesti povezanih sa propadanjem funkcije mozga iznose 818 milijardi dolara godišnje.



Demenciju izazivaju bolesti mozga, od kojih je najčešća Alzheimerova bolest, koja uzrokuje propadanje ćelija mozga i utječe na pamćenje, ponašanje, orijentaciju i snalaženje u prostoru, kao i sposobnost sprovođenja svakodnevnih aktivnosti.



Broj ljudi koje pogađa demencija porast će do 2050. godine gotovo za tri puta i obuhvatiti 131 milion ljudi, procjenjuje Svjetska zdravstvena organizacija.



Stručnjaci su utvrdili da su kod 35 posto slučajeva demencije koji su mogli biti spriječeni tri najvažnija faktora prevencije - povećanje obrazovanja u mlađem dobu, smanjenje problema sa sluhom u srednjim godinama i prestanak pušenja.





