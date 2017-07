Vježbate i pazite na ishranu, ali vam je sa godinama sve teže da održite idealnu težinu.

Istraživanja su pokazala da između 6. i 18. godine potrošnja kalorija u mirovanju (bazalni metabolizam) opadne za nevjerovatnih 25 %, a poslije 20. godine ona opada za 2 do 3 procenta u svakoj deceniji života.



Srećom postoje načini da se prirodno usporavanje metabolizma odloži, a potrebno je da uvedete neke sitne trikove u svoj životni stil.



Sagorite masti



Kako se mast sagorijeva u mišićima, potrebno je da aktivirate što veći broj mišićnih vlakana. Skorašnja studija je pokazala da "nervčici", ljudi koji nemaju mira i stalno žure, potroše čak 352 kalorije više u toku dana od onih koji to ne rade.



Povećanjem svakodnevnih aktivnosti koje ne spadaju u trening, ali sagorijevaju masti, kao što su hodanje, stajanje, cupkanje – potrošićete više kalorija, ubrzati metabolizam i lakše održavati težinu.



Mali, česti pokreti mogu imati značajan uticaj na vašu kompletnu dnevnu aktivnost. Takođe, intenzivni treninzi su veoma bitni. Intenzivnije trčanje sagorijeva više kalorija od laganog trčanja i u vrijeme poslije treninga.



Sa druge strane, dugo i lagano trčanje povećava potrošnju masti. Čestim variranjem treninga povećaćete sagorijevanje kalorija prije i poslije trčanja, pozitivno ćete uticati na metabolizam, a vaš program treninga će biti svjež i uravnotežen.



Počnite da jedete



Gledajte na svoje tijelo kao na mašinu kojoj je potrebno dosta ulja da bi radila. E, to ulje je hrana. Zato, počnite da jedete. Time ne samo da ćete ubrzati metabolizam, već ćete i stabilizovati nivo šećera u krvi i izbalansirati nivo hormona u tijelu. Stručnjaci savjetuju da počnete da jedete oko sat vremena nakon buđenja, a zatim jedite na svaka tri do četiri sata kako bi se metabolizam ubrzao. Prestanite da jedete sat vremena prije spavanja.



Navalite na proteine



Proteini ubrzavaju metabolizam mnogo brže nego masti ili ugljeni hidrati. Žvakanje, grickanje i varenje hrane iziskuje određenu energiju i može da sagori i do 30 odsto kalorija koje se nalaze na vašem tanjiru.



Što je hrana kompleksnija, više kalorija ćete sagorjeti. Još jedna dobra strana proteina je i to što sadrže aminokiselinu pod nazivom leucin koja spriječava gubitak mišićne mase kada ste na dijeti.



Pijte vodu



Istraživanja su pokazala da ljudi koji piju osam čaša vode dnevno imaju 12 puta brži metabolizam od onih koji unose manje količine. Želite da izgubite 3 kilograma godišnje? Pijte svaki dan pola litre vode prije doručka, poručuju stručnjaci sa Univerziteta Virginia.



Trenirajte



Uključite dva do tri treninga snage u svoj sedmični program – povećaćete mišićnu masu i tako sagorijevati barem 50 kalorija više u toku dana. Još važnije je to što ćete održati mišićnu masu dok budete starili, što održava i dobar metabolizam. Razvijanje mišićne mase je kao štednja za starost, tek kasnije u potpunosti iskorištavate sve njene prednosti.







(24sata.info)