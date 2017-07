Naučnici iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) otkrili su da su osobe koje spavaju duže od devet sati dnevno sklonije da imaju noćne more.

Ilustracija / 24sata.info

Grupa istraživača sa Univerziteta Oxford, na čelu sa Stephanie Rek, obavila je istraživanje u koje je bilo uključeno 846 osoba.



Istraživači su učesnike pitali koliko često su u posljednje dvije sedmice imali noćne more, i koliko su one bile loše. Kod ispitanika je utvrđeno da noćne more imaju najčešće zbog zabrinutosti da ne bi napravili neki pogrešan korak.



Tako se došlo do zaključka da stres i zabrinutost prije sna bivaju uzrokom noćnih mora. Pored toga, utvrđeno je i to da više od devet sati sna pojačava mogućnost noćnih mora.



Rek je istakla kako prviše sna, jača fazu REM-a, sna brzog kretanja očiju, a to je period kada ljudi najčešće imaju noćnu moru.



Istraživanjem nije utvrđeno koliko na nonćnu moru može uticati korištenje alkohola ili fizička aktivnost.





(AA)