Već uveliko traje sezona svima omiljenih tikvica. Ima ih mnogo vrsta, boja i oblika, a kod nas se najčešće koriste male, tamnozelene tikvice slične velikim krastavcima.

Zajedno s dinjama i krastavcima, tikvice pripadaju porodici Cucurbitacea.



Iako se radi o voću, većina nas ih tako ne doživljava i naziva ih povrćem.



Tikvice, kao i sve tikve, potiču iz Amerike, a čovječanstvo ih konzumira već više od 10.000 godina. Smatra se da je današnja sorta tokom godina razvijena u Italiji.



Sastav i ljekovitost tikvice



Tikvice imaju malo kalorija, a puno nutrijenata. Odlična su namirnica za mršavljenje jer ispunjavaju želudac i time daju osjećaj sitosti.



Izvrstan su izvor vitamina B i C, mangana i kalija, dok su žute tikvice bogate i beta karotenom. Većina tih vrijednih tvari nalazi se u kori pa je nemojte guliti s mladih plodova.



Svakodnevna konzumacija tikvica hrani organizam dijetalnim vlaknima, koja podstiču probavu, sprečavaju zatvor i čiste crijeva od toksina.



Time se smanjuje mogućnost dobijanja raka crijeva, kontroliše šećer u krvi i smanjuje apetit.



Spojevi u tikvici čuvaju zdravlje krvnog sistema i snižavaju holesterol. Zahvaljujući tome smanjuju rizik od ateroskleroze, srčanog i moždanog udara.



Istraživanja pokazuju da fitonutrijenti iz tikvica pomažu u smanjenju simptoma povećane prostate - bolesti koja muškarcima otežava mokrenje i seksualne odnose.



Zbog visokog udjela mangana tikvica povoljno djeluje na sve funkcije tijela. Pospješuje metabolizam proteina i ugljikohidrata, podstiče libido i ubrzava sintezu masnih kiselina i holesterola.



Mangan je ključan i za proizvodnju prolina, aminokiseline koja dopušta formiranje kolagena, čineći kožu zdravijom i zacjeljivanje rana bržim.



Zato, imate li suvu kožu, stavite na lice ploške tikvice, ostavite dvadeset minuta i isperite. Koža će vam biti meka i svježa.



Uzgoj tikvice



Tikvica je povrće koje lako uspijeva. Možete je saditi u vrtu, ili u tegli ako nemate prostora. Na otvorenom se sadi nakon što prođe opasnost od mraza. Najviše im odgovara plodno, humusno i osunčano tlo.



Sezona im počinje u maju, a traje do jula. Redovito branje podstiče biljke na formiranje novih cvjetova i oplodnju, čime se povećava prinos.



Tikvice treba brati svakodnevno, a plodovi koji narastu preko 12 cm gube karakteristična kulinarska svojstva.



Tikvice u kulinarstvu



Ona je popularna namirnica širom svijeta. U Italiji s njom pripremaju hljeb, u Meksiku quesadille, u Francuskoj ratatouille, u Turskoj palačinke, a u Bugarskoj ih pržene poslužuju s jogurtom.



Popis je dugačak, a vrste jela koja s njom možete pripremati su nebrojene.



Kod nas se većinom pripremaju pohovane, u umacima, supama, punjene ili pomiješane s drugim povrćem.



Tikvice možete dodati u salatu s krastavcima, pri čemu nećete ni primijetiti razliku u ukusu. Od njih možete napraviti i izuzetno zdrave špagete. Jednostavno ih narežite na tanje rezance, posolite da puste vodu, prepržite i poslužite s omiljenim umakom za tjesteninu. Osim plodova, možete jesti i cvjetove tikvice.



Višak vode



Za što bolji ukus jela bilo bi dobro maknuti višak vode iz tikvica. Kada ih narežete, pospite ih solju i pustite da stoje pola sata prije kuvanja.



Nježno protresite ili skinite višak vode s papirnatim kuhinjskim ubrusima. Ako želite maknuti više tekućine dodajte još soli, ali pazite da vam jelo ne bude preslano.



ZANIMLJIVOSTI O TIKVICAMA



Tikvice sadrže više kalijuma od banane

Jedna tikvica ima samo 25 kalorija

Imaju veoma visok sadržaj vode (čak 95 odsto)

Siromašne su natrijumom i ne sadrže zasićene masti.

Najveća tikvica u svijetu je bila dugačka više od 2,52 metra te je uzgojena u Kanadi. Najteža je uzgojena u Velikoj Britaniji te je težila gotovo 30 kilograma.

Ako ih stvarno volite, onda morate posjetiti Obetz u američkoj državi Ohajo od 22. do 25. avgusta. Naime, tada se održava Festival tikvica.



ZDRAVSTVENE DOBROBITI TIKVICA:



djeluju protivupalno

povećavaju nivo energije

pomažu mršavljenju

snižavaju novo holesterola

čiste crijeva od toksina

sprečavaju bolesti prostate

poboljšavaju probavu

podstiču libido

čine kožu zdravijom

čuvaju zdravlje fetusa





