Iako stručnjaci upozoravaju žene da zbog odgađanja trudnoće mogu ostati bez djece, studija portugalskog Univerziteta Coimbra donosi dobre vijesti "starijim" majkama.

Arhiv / 24sata.info

Naučnici su uporedili očekivanu životnu dob majki u evropskim zemljama s godinama kada su dobile djecu. Rezultati su pokazali da žene koje su rodile u tridesetim imaju veću vjerovatnoću da žive duže od žena koji se postale majke u tinejdžerskim ili dvadesetim godinama.



"Rezultati pokazuju da bi žene koje su prvo dijete dobile u kasnijim godinama mogle živjeti duže. To je jedan od faktora koji najviše iznenađuje i što može biti dokaz da je odgađanje trdunoće dobra odluka", navodi se u članku objavljenom u časopisu Journal of Public Health.



Druga studija, objavljena u časopisu Menopause, također je utvrdila da majke koje su rodile s 33 ili više godina mogu imati određene DNK markere za dugovječnost u odnosu na one koje su rodile ranije.



Međutim, nijedna studija nije dala objašenjenje zbog čega starije majke imaju veću vjerovatnoću da žive duže.

Stručnjaci za plodnost smatraju da žene koje odgađaju trudnoću jer se žele posvetiti obrazovanju i karijeri imaju duži životni vijek jer si mogu priuštiti zdraviji stil života.

(Klix)