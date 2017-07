Konzumiranje nekih vrsta alkohola do četiri puta nedeljno može značajno da smanji rizik od dijabetesa, istakli su istraživači.

U poređenju sa antialkoholičarima, muškarci koji piju tri do četiri puta nedjeljno imaju 27 odsto manje izgleda da razviju dijabetes, a žene čak 32 odsto manje, pokazala je najnovija studija.



Danski naučnici, na čelu sa profesorom Jenom Tolstrapom sa Univerziteta u južnoj Danskoj, objavili su svoju studiju u časopisu "Dijabetologija".



Oni su istakli da je vino imalo najveći efekat — vjerovatno zato što sadrži hemijska jedinjenja koja poboljšavaju ravnotežu šećera u krvi.



Međutim, džin i neki drugi alkoholni napici imali su potpuno kontra uticaj na žene, povećavajući rizik od dijabetesa za 83 procenta uz samo jedno piće dnevno.



Studija je ispitala navike 70.551 muškaraca i žena u Danskoj tokom pet godina.



Ukupno 859 muškaraca i 887 žena iz studijske grupe razvili su dijabetes.



Istraga nije pravila razliku između dva oblika dijabetesa — tipa 1 i mnogo češćeg, tipa 2.



"Naši nalazi ukazuju na to da su alkoholna pića povezana sa rizikom od dijabetesa i da je konzumiranje istih u trajanju od 3 do 4 dana tokom nedjelje povezano sa najnižim rizicima od dijabetesa, čak i kada se uzme u obzir prosječna nedjeljna konzumacija alkohola", napisali su autori.



Što se tiče količine konzumiranog alkohola, muškarci koji su konzumirali 14 pića nedjeljno imali su 43 procenata manje šansi da razviju dijabetes od onih koji nisu pili ništa, tvrde naučnici.



A rizik od dijabetesa kod žena koje konzumiraju devet čašica nedjeljno smanjen je za čak 58 odsto u odnosu na dame koje ne piju.



Za muškarce i žene, sedam ili više čaša vina nedjeljno je smanjilo rizik od dijabetesa za 25 do 30 odsto u poređenju sa onima koji su pili manje od jedne čaše vina.



A od jednog do šest piva nedjeljno je smanjilo rizik od dijabetesa za 21 procenat kod muškaraca, ali nije imalo efekta na žene.







