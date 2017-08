Ljeto je i vaša stopala moraju da budu savršena i na izgled i na dodir!

Ilustracija / 24sata.info

Ispucale pete i pocrnjeli tabani česta su pojava tokom vrućih i suhih mjeseci. Obuća koju nosimo često uzrokojuje crnjenje ili ispucalost tabana. Na tržištu se može naći mnogo proizvoda koje hidriraju suha stopala, ali postoje i vrlo djelotvorni proizvodi koje imate u svojoj kuhinji ili kupatilu.



1. Pjena za brijanje



Nanesite veću količinu pjene za brijanje na stopala. U većoj posudi pomešajte jednaku količinu vodice za ispiranje usta i toplu vodu i dobro natopite peškir. Dok su stopala još napjenjena omotajte ih peškirom i ostavite da odstoji oko pola sata.



Istim peškirom lagano trljajte stopala skidajući pjenu. To će ukloniti grubu i suvu kožu, a stopala će postati glatka i meka. Na kraju tretmana nanesite kremu za stopala za dodatnu hidrataciju.



2. Biljno ili maslinovo ulje



Ovo je još jedna vrlo djelotvorna metoda, a sve što vam treba jeste malo maslinovog, biljnog ili kokosovog ulja. Prstima nanesite ulje na stopala i dobro izmasirajte, lagano trljajući kritična mjesta.



Radite li to uveče, nakon što ste utlrljali ulje navucite nekoliko čistih pamučnih čarapa i ostavite preko noći. Kada se probudite stopala će vam biti meka i hidrirana, a ružna ispucala koža će nestati. Ovu metodu možete da koristite nekoliko puta nedjeljno ukoliko su vam stopala jako suva, a pete ispucale.



3. Vazelin



Vazelin je još jedno odlično sredstvo protiv ispucalih i pocrnelih stopala. Samo ga nanesite po celim tabanima i obucite čiste pamućne čarape za spavanje.



Ukoliko to radite tokom dana, ostavite čarape sve dok vam stopala potpuno ne upiju vazelin i ne postanu glatka i meka.



4. Kupka od soli



Topla kupka od soli odličan je recept za liječenje ispucalih peta. U toplu vodu dodajte šaku soli, dobro pomješajte i uronite stopala na petnaest minuta.



Dobro osušite stopala i nanesite deblji sloj kreme ili vazelina, pa obucite čiste pamučne čarape. Nakon nekoliko sati stopala će upiti kremu, a rezultat znate- dobićete negovana stopala za pokazivanje.





(NN)