Mišljenje naučnika je jasno: potrebno nam je više sna, jer njegov nedostatak znatno utiče na naše zdravlje.

Nova studija je pokazala da se nedostatak sna dovodi u vezu sa većim indeksom tjelesne mase i većim opsegom struka. Istraživanje sprovedeno na 1.615 odraslih osoba pokazalo je da je opseg struka ljudi koji su spavali šest sati bio tri centimetra veći od onih koji spavaju devet sati.



Takođe, kod njih je zabilježen veći indeks tjelesne mase i nizak nivo dobrog holesterola. Ispitanicima je uzet uzorak krvi, a zaduženi za istraživanje su bilježili i njihov obim struka, težinu i krvni pritisak. Vrijeme spavanja podijeljeno je u tri kategorije: šest sati, sedam i po sati i devet sati. Oni koji su bili dio prve grupe (prosjek spavanja šest sati) imali su najlošije rezultate.



"To što smo otkrili da odrasli koji su priznali da manje spavaju od drugih ispitanika imaju više problema sa prekomjernom težinom i gojaznošću pokazuje koliko je san zapravo bitan", objašnjava doktorka Laura Hardi.



"Koliko je tačno sna potrebno razlikuje se od osobe do osobe, ali smo ustanovili da je za većinu odraslih neophodan san između sedam i devet sati", dodala je ona.



Studija nije našla vezu između manjeg spavanja i loše ishrane, što još više stavlja akcenat na važnost dužeg sna. Ipak, navodi se da ovo istraživanje treba uzeti sa rezervom jer mnogi faktori nisu objašnjeni, niti je istraživanje detaljno sprovedeno.



Dva dokaza potkrijepljena činjenicama: nedostatak sna smanjuje samokontrolu, pomalo, rezultirajući izborom ishrane koji vremenom dovodi do gojaznosti, nedostatak sna dovodi do poremećaja hormona za regulaciju apetita, uzrokujući glad i noćne posjete frižideru, što opet dovodi do porasta gojaznosti.



Drijemajte do 20, ili preko 90 minuta



Kratkotrajno spavanje pomaže pamćenju i kognitivnim funkcijama. Međutim, tridesetominutno drijemanje, ili drijemanje od sat vremena može prouzrokovati glavobolje. Ovo se dešava zato što se probudimo tokom razdoblja dubokog sna, što nije slučaj kada sebi priuštimo brzo osvježenje od 10 ili 20 minuta, ili kada odspavamo najmanje 90 minuta, što je takozvano spavanje punog ciklusa, bez omamljenosti nakon buđenja. Dakle, ako želite da se probudite odmorni, onda ili spavajte vrlo kratko (1020 minuta) ili duže od 90 minuta. Tokom spavanja od 10 do 20 minuta ući ćete samo u prvu, najlakšu fazu sna poznatu kao san bez brzog pokreta očiju, ili engleski bezREM spavanja.



