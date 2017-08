Na licu imate dokaz neprospavane noći? Bez brige, pronašli smo najbolje načine da sakrijete svoje podočnjake!

1. Imate neodgovarajući korektor



Uvijek birajte korektor koji je za nijansu ili dvije svjetliji od pudera koji koristite. Svjetlije nijanse će pomoći da ujednačite ton kože i eliminišete crvenilo. Tamni kolutovi se protežu i do unutrašnjih uglova očiju, pa ne zaboravite da i tu nanesete korektor.



2. Kriva je genetika



U većini slučajeva tamniji kolutovi oko očiju su nasljedni i ne postoji specijalno magično rješenje koje bi ih zauvijek uklonilo. Ne paničite! Odaberite kremu za podočnjake sa kofeinom i rolerom koji hladi i stimuliše cirkulaciju. Preparati sa svjetlucavim pigmentima koji prelamaju svjetlost su dobar izbor za vas jer na taj način “prikrivaju” tamne kolutove.



3. Imate pravu nijansu korektora, ali ga pogrešno nanosite



Za “upeglaniji” finiš koristite tečni korektor i širu mekanu četkicu da ga ubacite u kožu, a zatim i sunđerčić kako biste dodali još jedan sloj za veću postojanost.



4. Kriv je vaš make up



Ako nanosite tamne sjenke one mogu doprinijeti tamnim podočnjacima. Savjet? Korektor sa narandžastim pigmentom pravi balans kada na kapcima imate tamnu sjenku. Nemate ovakav korektor? Pomiješajte malo narandžastog karmina u svoj korektor i dobićete magično rješenje za neutralisanje tamnih kolutova oko očiju.







