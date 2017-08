Znanstvenici su u novoj studiji za Svjetski fond za istraživanje raka otkrili da mediteranska prehrana snižava rizik od raka dojke za 40 posto, prenose mediji.

Arhiv / 24sata.info

Budući da se u mediteranskoj prehrani konzumiraju namirnice bogate hranjivim tvarima kao što su orašasti plodovi, voće, povrće, riba, cjelovite žitarice i maslinovo ulje, ona može smanjiti rizik od moždanog udara i srčanih bolesti. Posebno je učinkovita u smanjenju rizika od ER-negativnog raka dojke koji se obično javlja u postmenopauzi i koji se ne može liječiti uz pomoć hormonske terapije.



Voditelj studije prof. Piet van den Brandt sa Sveučilišta u Maastricht u Nizozemskoj otkrio je da je rizik od raka bio smanjen među ženama koje su bile na ovakvoj vrsti prehrane, a nisu živjele u mediteranskim zemljama.



U studiji, objavljenoj u časopisu International Journal of Cancer, se navodi također kako takva vrsta raka dojke obično ima lošije prognoze od drugih.



U istraživanju koje je trajalo 20 godina, znanstvenici su proučavali 62.573 žene u dobi od 55 do 69 godina. Pažljivo se nadzirala njihova prehrana u kojoj je unos crvenog mesa, slatkiša i rafiniranih žitarica (kruh i riža) bio nizak. U mediteranskoj prehrani konzumacija alkohola je umjerena, ali budući da je poznato kako alkohol utječe na pojavu raka dojke, on je bio isključen iz studije.



Rak dojke je dobilo 3.354 žena, ali 1.033 nisu bile uključene u analizu jer su već ranije oboljele ili se nisu potpuno pridržavale plana prehrane.



Otkriveno je kako je konzumacija orašastih plodova, pa zatim voća i ribe posebno povoljno utjecala na smanjenje rizika od ER-negativnog raka dojke. Znanstvenici su došli do zaključka da bi se takva vrsta raka dojke mogla smanjiti za trećinu (32,4%), a ostale vrste za 2,3% kada bi se svi odlučili na ovakvu vrstu prehrane.

(FENA)