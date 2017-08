Pojava herpesa na usnama znači da vam je imunitet naglo pao ili je on posljedica neke druge bolesti ili stanja. Može nastati kao reakcija tijela na jaku menstruaciju, pretrpljen veliki strah, tjeskobu, stres ili nervozu.

Ilustracija / 24sata.info

Također može biti popratni dio nekih virusnih infekcija ili temperatura, pa se zato u narodu nekada govorilo "izbacila ga je temperatura".



Herpes je zapravo virusna infekcija, obično se prvi put javlja još u djetinjstvu, ali može se pojaviti i puno puta tijekom života. Nakon prve infekcije, virus ostaje u živčanim stanicama, i ovisno o stanju imuniteta i bolestima, može se ponovno aktivirati.



Najčešće se javlja na istom ili približno istom mjestu.



Treba biti posebno oprezan jer je herpes zarazan. Zato ako ga imate nemojte nikada ljubiti male bebe, pogotovo novorođenčad jer to na njih može djelovati pogubno.



Ne dijelite čaše i grickalice



Ako su drugi ukućani već imali herpes na usnama, izbjegavajte dijeljenje čaša i ljubljenje kako se ne biste zarazili. Pazite i ako više puta jedete rukama iz iste zdjele, npr. čips i druge grickalice jer je i to jedan od načina da se ponovno aktivirate virus, prenosi Avaz.



Kako se razvija?



Dan do dva prije pojave herpesa, mjesto na kojemu će izbiti može peckati i biti osjetljivo. Potom nastaju mjehurići koji s vremenom puknu, a zatim i žute kraste i ranice. Sve skupa od pojave do nestanka traje od 7 do 10 dana.



Nije ga potrebno liječiti posebnim lijekovima. No u slučaju kada se učestalo pojavljuje dobro je zatražiti pomoć liječnika, koji tada može prepisati antivirusne lijekove.



U bržem zacjeljivanju obično se koriste preparati na bazi cinka i ulja čajevca. Odličan narodni lijek je i češanj češnjaka koji treba na mjestu herpesa držati pet minuta.



Odmarajte se i što je više moguće izbjegavajte stresne situacije. Smijeh će također djelovati kao lijek protiv herpesa, jer on potiče imunoglobulin A, protein koji pomaže organizmu u borbi protiv infekcija.



(24sata.info)