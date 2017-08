Tikvice ne samo da imaju lijep ukus, već sadrže i brojne dragocjene korisne i zdrave sastojke.

Prava su riznica mangana, magnezijuma, kalijuma, kao i rijetkih minerala fosfora i bakra.



Izuzetno su bogate vitaminima A, C, B2, biljnim vlaknima i folnom kiselinom.



Mineral magnezijum je važan u prevenciji srčanog i moždanog udara. Zajedno sa kalijumom reguliše krvni pritisak.



Antioksidansi, vitamin C i beta-karoten smanjuju rizik za dobijanje ateroskleroze.



I sve te hranljive materije posjeduju tikvice.



Osim toga, one djeluju blagotvorno i na organe za varenje, jer podstiču pražnjenje crijeva, a time vrše detoksikaciju.







(24sata.info)